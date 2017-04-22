Sigara İçmek İçin Çıktığı Balkonda Ölü Bulundu

KARABÜK'te oturan inşaat işçisi 56 yaşındaki Erol Çengelçik, evinin balkonunda ölü bulundu. Kalp krizinden öldüğü tahmin edilen Çengelçik'in kesin ölüm nedeni otopside belirlenecek.



Erol Çengelçik, dün akşam Yeşil Mahalle Lale Sokak'taki evinde sigara içmek için balkona çıktı. O sırada namaz kılan eşi, bir süre sonra eşinin yanına gittinde yerde hareketsiz buldu. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Çengelçik'in öldüğü belirlendi. Polis evde inceleme yaptı. İlk belirlemelere göre Çengelçik'in, kalp krizi geçirdiği, çanak anten bağlantısı için konulan demire başını çarparak yere düştüğü ve hayatını kaybettiği belirlendi. Erol Çengelçik'in cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - K