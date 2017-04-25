Sigara İçmek Bel Ağrısını 3 Kat Artırıyor

Trakya Üniversitesi (TÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Sevgi Özdinç, bel ağrılarının dünyada, kalp ve damar hastalıklarının ardından en çok görülen ikinci hastalık olduğunu söyledi.



TÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümümü tarafından Edirne Halk Eğitim Merkezi Mimar Kemaleddin Salonu'nda "Bel Okulu" konulu bir seminer düzenlendi.



Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği seminerde konuşan Öğretim Üyesi Özdinç, bel ağrılarının insanların yaşam kalitesinde ciddi sorunlara yol açtığını belirterek şunları kaydetti:



"Tüm insanların yaklaşık yüzde 80'i hayatlarında bir kez bel ağrısını deneyimliyorlar. Bunun dışında bel ağrısı, kronikleşme dediğimiz uzun süre devam ederek tüm hayata yayılabiliyor. Aynı zamanda çalışanlarda iş gücü kaybına yol açarak, toplumlar üzerinde ciddi mali yükler oluşturuyor. Bel ağrılarından yüzde yüz kaçınamazsak bile önlenebilir bir şikayettir."



Sigara bel ağrısını artırıyor



Sigara kullanımının da bel ağrısını tetiklediğini belirten Özdinç, "Sigara içmek bel ağrılarını üç kat arttırıyor. Çünkü sigara vücuttaki dolaşımı bozuyor. Sonuçta omurların arasındaki disklerin beslenmesi de bozuluyor." ifadelerini kullandı.



Bel ağrılarından nasıl korunulur



Kişinin hayatı boyunca alacağı tedbirlerle ve hareketli bir yaşam anlayışı sürerek bel ağrılarından kaçınılabileceğini vurgulayan Özdinç şöyle devam etti:



"Ciddi ölüm riski taşımıyor ama yaşam kalitesinde ciddi olumsuzluklar yaratıyor. Bunu önlemek için tüm hayatımızda yaptığımız işlerde nasıl davranmamız gerektiğinin farkında olmamız gerekiyor. Bunun dışında tabi ki fiziksel olarak daha aktif bir yaşam sürmemiz gerekiyor.



İlaçların etkisi geçici



Bunun dışında bel ağrısından korunmak için bel çevresindeki kasların güçlü ve dinamik olması gerekiyor. Buna yönelik basit egzersizler yapılmalı. Kişilerde bir bel yakınması varsa bunun tanısının hekim tarafından konulmuş olması gerekiyor. Fizyoterapist tarafından da kişiye özelleştirilmiş egzersizlerin yapılması gerekiyor. Günlük hayatında kendisini koruması gerekiyor.



İlaçların etkileri geçici. Çok ciddi dönemlerde ilaçlar bu etkileri azaltıyor ama hayatı boyunca bu sorunun tekrar etme riski var. Fiziksel olarak aktif olmalı ve kilo kontrolünü yapmalıyız. Fiziksel olarak aktif olduğumuz sürece aynı zamanda kilo kontrolü konusunda bir adım atmış oluyoruz."