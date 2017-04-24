Sigara Eroin Benzeri Bağımlılık Yapıyor

Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, sigara kullanımının insana geri dönülmez bedeller ödettiğini söyledi.



TÜ Yeşilay Topluluğu tarafından Balkan Kongre Merkezi'nde düzenlenen Sağlıklı Bir Nesil Bir Gelecek konulu panele katılan Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, tütün kullanımının yaygınlaşması için endüstriyel firmaların 100 yıl önce bedava sigara dağıttığını söyledi.





Sigaranın zararları hakkında öğrencilere bilgi veren Tabakoğlu, başarılı bir gelecek için sigaradan uzak durulması gerektiğini kaydetti.





Yeşilay devlet kararlılığıdır



Sigara kullanan kişilerin ilerleyen yıllarda çok farklı rahatsızlıklarla karşılaştığını ifade eden Tabakoğlu, "Yeşilay bir devlet kararlılığıdır. O çatı altında olmaktan da gururluyum. Sigaranın bedeli çok yüksek. Geri dönüşü olmayan yollara sevk ediyor. Bizim yetiştireceğimiz yeni nesilde sigaraya, bağımlılığa yer yok.



Öyle bir nesil yetiştirmeliyiz ki geleceğe daha güçlü bakabilelim. Biz de buna bir faydamız olsun diye konferanstayız. Birkaç arkadaşımız bile olsa, onların aklını değiştirebilirsek, kendilerine yol gösterebilirsek, bizim için övünç kaynağı olur." ifadelerini kullandı.





Sigaraya başlarken kişinin aslında kabul etmediği bir durum olduğunu daha sonra toplumsal yönlendirmelerle de bağımlı hale geldiğini söyleyen Tabakoğlu şöyle devam etti:



Bedava sigara dağıttılar



"1920'de Birinci Dünya Savaşı'ndaki askerlere bedava sigara dağıtmışlar. Endüstri yeni gelişiyor. Tütün bilinen bir şey ama kullanımı yok. Endüstriyle bağımlılık yaratıp bu tütünü satmak istiyorlar ve askerlere dağıtılmış.



Kokain, eroin gibi



İçtikçe bağımlılık ortaya çıkıyor. Başlarken olacak şey mi bu da içilir mi dediğimiz şey, sen artık büyüdün sigara içebilecek yaşa geldin, sen özgürsün artık gibi işaretlemelerle sigara benim de içmem gereken bir şey olarak yapışıyor üstümüze. Alıştıktan sonra bağımlılık oluşuyor. Her seferinde artan dozda sizi uyarmaya başlıyor. Kokain, eroin benzeri bir bağımlılık yapar."