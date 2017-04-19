Sigara Cinayetinin Zanlıları Kamerada

Küçükçekmece sahilinde Mustafa Mert Peker isimli bir lise öğrencisinden sigara isteyen ve gencin sigara vermemesi üzerine bıçaklayarak öldüren zanlıların kaçma anı güvenlik kameralarına yansıdı.



Küçükçekmece sahilinde geçtiğimiz gün meydana gelen olayda Mustafa Mert Peker isimli bir lise öğrencisi arkadaşlarıyla oturduğu sırada 3 kişi yanlarına gelerek sigara istemişti. Peker'in sigara vermemesi üzerine zanlılar genci bıçaklayarak öldürmüştü. Zanlılar olayın ardından polis ekiplerince yakalanırken olaydan hemen sonra yaşananlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.



Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, 3 zanlının Peker'i bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçma anları yer alıyor.



(İHA)