Sigara Cinayetinde Tahliye Talebi Reddedildi

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde işletmeciliğini yaptığı kahvede sigara içtiği iddiasıyla tartıştığı 34 yaşındaki Nevzat Temel'e tabancayla ateş ederek ölümüne neden olan tutuklu sanık Uğur A.'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi.



Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Uğur A. ile olayda yaşamını yitiren Nevzat Temel'in yakınları ve taraf avukatları katıldı. Kasten adam öldürme suçundan müebbet hapis istemiyle yargılanan Uğur A.'nın görülen davasında tanıklardan Uğur K., dinlendi.



Mahkemede konuşan tanık Uğur K, yaşanan olaydan iki gün önce makulün kahveye alkollü gelerek kahvede sigara içtiğini söyledi. Kahvehane işletmecisi Uğur A., maktule dışarda sigara içmesini söylemesi üzerine tartışma çıktığını ifade eden tanık Uğur K., şunları söyledi:



"Olaydan iki gün önce biz kahvede oturuyorduk. Maktul alkollü bir şekilde kahveye geldi ve sigara yaktı. Bunun üzerine tutuklu sanık kendisine sigarayı balkonda içmesini bunun için ceza yediğini söylemesi üzerine maktul de sanığa 'yemişim senin cezanı' diyerek sinkaflı küfürler etti. Biz araya girdik. Ben de araya girerek kendisini aşağıya indirdim giderken de küfürler etti. İki gün sonra da kahvede oyun masasına bakıyordum. Oyun oynayanlardan birisi bana 'Başımda durma' deyince nerde duracağım deyince maktul bana hitaben 'sen abiyle nasıl konuşuyorsun' diye bağırdı. Bunun üzerine sanık da maktule, 'Niye bağırıyorsun' diye bağırması üzerine maktul 'Sen sus zaten sana hastayım' diyerek elini beline götürerek küfür etti. Ancak belinde silah olup olmadığını bilmiyorum. Orada bulunan kim varsa maktulü tuttular. Daha sonra kendisini aşağıya indirdiler. Zaten kahvehanenin kapanma saati gelmişti. Polis memurları kahveye gelmişti. En son olarak maktulü kahvehanenin altında Mobese direğinin altında görmüştüm. Olay günü yoktum, bilmiyorum. Kahvehanedeydim. Sanığın cezalandırılmasını talep ediyoruz."



Son sözü sorulan tutuklu sanık "Olanlardan dolayı çok pişmanım" dedi. Cumhuriyet Savcısınca hazırlanan mütalaanın okunduğu duruşmada mahkeme heyeti hükmün açıklanması için ileri bir tarihe erteledi. - ZONGULDAK