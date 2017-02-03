Sigara Bağımlıları Yandı! Yeni Yasaklar Yolda

Sağlık Bakanlığı, sigaraya yasaklarında ikinci büyük "abluka" hazırlığında. Bakan Akdağ'ın verdiği bilgiye göre yeni düzenlemede, düz paket, açılır-kapanır alanların kapalı sayılması ve sigara içilebilen alanın binadan 5 metre uzak olması zorunluluğu bulunuyor. Ayrıca sigara markası çok küçük ve görülmesi zor yerde olacak ve geri kalan yüzeyin tamamı uyarılardan oluşacak.

BİNADAN 5 METRE UZAKTA OLACAK

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, sigarayla mücadelede sağlanan başarının kaybedildiğini ve ikinci bir önlemler paketi hazırladıklarını açıkladı.Dünya gazetesinden Mehmet kaya'nın haberine göre yeni pakette, düz paket, açılır-kapanır alanların kapalı sayılması ve sigara içilebilen alanın binadan 5 metre uzak olması zorunluluğu bulunuyor.

"ZOR VE RAHAT BOZUCU"

Bakan Akdağ, Mersin'de bir araya geldiği gazetecilere, sigara içmenin "zor ve rahat bozucu" olmasını, ayrıca yeni neslin sigara içmesinin önlenmesini istediklerini kaydetti. Tüketimi artan sarma tütünle ilgili bir düzenleme yapılacak. Sağlık Bakanı Recep Akdağ, sigarayla mücadele kampanyasının başladığı 2008 yılından sonraki süreçte, kullanım oranlarının yüzde 26'lara kadar gerilediğini ve Türkiye'nin Dünya Sağlık Örgütünden birkaç kez ödül aldığını hatırlatarak, gelinen aşamada ise TÜİK'in verilerine göre yüzde 30'ların üstüne çıkıldığını belir

"PES EDECEK HALİMİZ YOK"

"Kazandığımız cepheyi kaybettik ama pes edecek halimiz yok" diyen Akdağ, hem bilinçlendirme kampanyası hem de yasal mücadeleyi içeren ikinci bir çalışma yapıldığını kaydetti.