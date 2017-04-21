Şifreli Fuhşa 18 Gözaltı

BALIKESİR'de, 'Sigara var mı', 'Sigara ne kadar', 'İki paket sigara' gibi şifrelerle fuhuş yapan ve yaptıran 10'u kadın 18 kişi gözaltına alındı.



Balıkesir Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, para karşılığında fuhuş, fuhuşa teşvik, aracılık ve yer temini yaptığı belirlenen şüphelileri izlemeye aldı. Uzun süre yapılan inceleme ve takip sonrası, 10 kadınla, 8 erkeğin fuhuş yapmak için bir araya gelerek organize hareket ettikleri kanaatine varıldı. Fuhuş yaptıranların 'Sigara var mı?' şifresi ile kadınları pazarladığı, fuhuş ücreti olarak, 'Sigara ne kadar?', birden fazla kadın talep edilmesi halinde ise 'İki paket sigara lazım' şifresini kullandıkları belirlendi. Kadınları fotoğraflarının bulunduğu katalogdan erkeklere pazarladıkları ileri sürülen şüphelilerin, fuhuş için belirli miktarlarda ücret karşılığı anlaştıktan sonra evi olmayan müşteriler için özel olarak kiraladıkları evleri ve kendilerine ait evlerini kullandığı kaydedildi. Kadınların bu evler dışında müşterilerin evlerine giderek fuhuş yaptıkları da anlaşıldı.



Şüphelilerin özel olarak belirlenen takma adlar kullandığı ve kendilerini 'avukat, öğretmen, dişçi' olarak tanıttıkları, ikametlerine gelen müşterilerden bira, sigara, çerez, ekmek gibi gıda malzemeleri istedikleri, zengin ve yaşlı erkeklerin evlerine gitmek ve uzun süre cinsel birliktelik sağlamak amacıyla yüklü miktarda para aldıkları ve tapulu ikametlerini üzerlerine yaptırarak çıkar sağladığı belirlendi.



Fuhuş, fuhşa teşvik, aracılık ve yer temini ettikleri belirlenen 18 şüpheli bugün gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. 10'u kadın, 18 şüpheli poliste ifadelerinin alınması ve sağlık kontrolünün ardından akşam saatlerinde fuhuş, fuhuşa teşvik, aracılık ve yer temini suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. - Balıkesir