Sıfırın Altında 20 Derecede Kızak Ile Kayak Keyfi - Ağrı

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :

-Eleşkirt ilçesinde tahta ve metal kızaklar ile kayan çocuk ve aileleri.

-Kızaklar ile kayan çocukların renkli görüntüleri.

-Kızı ile birlikte Kaymaya gelen Orhan Aydın ile ropörtaj.



Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde hava sıcaklığı sıfırın altında 20 derece olmasına rağmen kızak ile kayak keyfi yapıyorlar.



7 Ay boyunca yoğun Kar yağışına sahne olan,Eleşkirt ilçesinde Kar kalınlığı bir metreye ulaştı.Aralıklarla yağan kar yağışının ardından, Sıfırın altında Eksi 20 dereceye ulaşan sibirya soğukları hüküm sürüyor. Karşıyaka mahellesinin yüksek sokaklarında Kızaklarını alan çocuklar,Soğuk havalara aldırış etmeden Aileleri ile birlikte kışı eğlenceye çeviriyor.



Kızı ile birlikte Kaymaya gelen Orhan Aydın AA muhabirine yaptığı açıklamada,Çocuklar ile birlikte kaymaya geldik.Yaşamlarında değişiklik olması için Memleketimizde kış mevsimi uzun geçiyor.bizde kış mevsiminin güzel yönlerini çocuklarımıza göstermek için bazı faaliyetler yapıyoruz.Yani çocuklarımızın okul saati dışındaki zamanlarında buraya gelip birlikte kızak ile kaymaya çalışıyoruz dedi.



Kızak keyfi yapan çocuklardan Ümmügülsüm Aydın,kızak ile kaymayı çok seviyorum babam ve arkadaşlarım ile birlikte kaymaya geldiğini söyledi.



Çocuklardan İkra Can,Eleşkirt'te yeni geldik burada çok kar yağıyor.Şimdi ise kızak ile kayıyoruz çok eğlenceli geçiyor dedi.