Şifalı Sularla Olan Tedavi Yöntemleri Modern Tıp ile Hangi Noktada Birleşiyor?

İstanbul Medikal Termal Yönetim Kurulu Başkanı Köksal Köse, şifalı sularla olan tedavi yöntemlerinin modern tıp ile hangi noktalarda birleştiğini Wise TV'ye açıkladı.



Köse modern tıp ve geleneksel tıbbın birleştiği noktaları anlatırken, "Modern Tıp imkanları dediğimiz doktorların ilaç yazması ise o ilaç denilen maddelerin doğadaki şifalı bitkilerden, onların içindeki vitamin, minerallerden oluştuğunu biliriz. Zaten bu suyun içinde bitki örtüsü süzmesi dediğimiz suların mineralleri jeolojik katmanlardan geçerek oluşuyor. Bu bir mucize. Bu hayat suyunu içtiğimizde bu su ile yapılan detoks ve vücudun beslenmesi birçok hastalığı vücuttan attığı gibi bağışıklık sistemini de güçlendirdiğinden insanların hastalanması söz konusu olmuyor. Ayrıca kanın içinde her türlü kimya var. Önemli olan kanın içindeki o kimyanın temizlenmiş bir vücutta, aktarım kanallarının temiz olmasıyla zafiyet halindeki organlara ulaşması ve organlardaki zafiyetleri gidermesi. Bugün kimyasal ilaçları veren doktorlar da aynı şeyi yapıyor, kaplıcalar da aynı şeyi yapıyor. Bizim modern tıptan hiçbir farkımız yok. Çünkü bizde modern tıbbın içinde bir tıp dalıyız ve geleneksel ve tamamlayıcı tıp bunun tamamlayıcı şekli" dedi.