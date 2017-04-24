Şifalı Otlar Tezgahlardaki Yerini Aldı

Baharın gelişiyle yüksek kesimlerde yetişen şifalı bitkiler, Yüksekova'da tezgahlardaki yerini aldı.



İlkbahar mevsiminde toplanan ve şifalı olduğuna inanılan "uşkun, çiriş, kenger, alo, mendi" ile peynirde kullanılan "sirik" gibi bitki türleri piyasaya çıktı.



İlçenin Cengiz Topel Caddesi üzerinde kurulan tezgahlarda satılan otlar, ilgi görüyor.



Şifalı otların geçim kaynağı haline geldiğini belirten Gülavi Çallı, tezgahlarda birçok çeşit ot bulunduğunu anlattı.



Otların dağların yüksek kesimlerinde yetiştiğini anlatan Çallı, "Dağ doruklarında toplanıyor. Biz de getirip burada satıyoruz. Ekmeğimizi buradan çıkartıyoruz. 21 yıldır geçimimizi bu şekilde sağlıyoruz. Bu otlar yemeklerde kullanılıyor. Uşkun da çok şifalıdır. İstanbul, Ankara gibi batı illerine de gönderiyoruz." dedi.