Bitlisin Güroymak ilçesindeki dağlık alanlarda kendiliğinden yetişen şifalı otlar tezgahlarda yerini aldı.



Bahar mevsiminin gelmesiyle birlikte dağlarda doğal olarak yetişen bitkiler, vatandaşlar tarafından toplanarak Güroymak ilçe merkezinde satışa sunuluyor. Yöre halkı tarafından şifalı olduğuna inanılan çiriş, cağ, ve kenger tezgahlarda yerini alırken aynı zamanda da işsizlere kısa sürede geçim kaynağı oldu. Dağların yüksek kesimlerinde toplanan ve şifalı olduğuna inanılan otları toplayan işsiz vatandaşlar, topladıkları bu otları satarak para kazanıyor. Ethem Dağgeçen isimli esnaf, her yıl bahar aylarında cağ ve kenger toplayıp satışını yapan vatandaşlardan bu otları alıp tezgahında satışını yaptığını ifade ederek, "Her yıl olduğu gibi bu yılda bahar ayının gelmesiyle birlikte kenger ve cağların ayrıca keçi, koyun ve manda peynirlerinin de satışını yaparak ailemin geçimine katkı sağlamaya çalışıyorum. Şifalı otlar geçen yıllara göre bu yıl erken çıktı diyebiliriz. Yöremizde kenger ve cağ diye isimlendirilen bitkiler bu mevsimde en çok tüketilen yiyecekler arasında bulunuyor. Çok çeşitli yemekleri yapılan çağın kilosunu 10 lira, kengerin kilosunu da 15 liradan satıyoruz" dedi. - BİTLİS