Şifalı Mesirler Dualarla Paketlendi

Mesir duasına Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de katıldı.

Sultan Camii kubbe ve minarelerinden halka saçılacak olan mesir macunlarının duası, Manisa'yı Mesiri Tanıtma ve Turizm Derneği'nin Mesir Macunu İmalathanesinde gerçekleştirildi. Mesir duasına Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Vali Yardımcısı Ünal Çakıcı, CBÜ Rektörü Prof. Kemal Çelebi, Şehzadeler Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Nursel Ustamehmetoğlu, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ergün Aksoy, Manisa'yı Mesir'i Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. İl Müftüsü Sinan Cihan tarafından okunan dualar eşliğinde çuvallara konulan şifalı mesir macunları saçıma hazır hale getirildi.