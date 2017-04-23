Şifahanede Senfonik Mehter Konseri

Edirne'de tarihi şifahanede, senfoni orkestrası ve mehter takımının konseri ilgi çekti.



Sultan 2. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi'nin kuruluşunun 20. yılı için düzenlenen konser öncesi, Edirne Valisi Günay Özdemir ve Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, külliye bahçesindeki hat sergisini gezdi.



Daha sonra Osmanlı döneminde tıp fakültesi işlevi gören tıbbiye bölümün bahçesinde Trakya Üniversitesi Senfoni Orkestrası, pek çok türkünün de senfonik olarak düzenlendiği eserleri seslendirdi.



Konserin son bölümünde mehter takımı sahneye geldi. Mehter takımı ve senfoni orkestrası, "Fetih Marşı"nı birlikte yorumladı. Düzenleme, dinleyiciler tarafından ayakta alkışlandı.



Bu arada müzenin kurucusu Yrd. Doç Dr. Ratıp Kazancıgil, 97'nci yaş günü pastasını konser arasında Vali Özdemir ve Rektör Tabakoğlu ile kesti.