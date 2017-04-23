Siemens Teknik Gezisi

Merhabalar, BAU Endüstri Mühendisliği olarak terkardan karşınızdayız. Bu etkinliğimizde teknik geziye gideceğiz.

Siemens Teknik Gezisi

Merhabalar, BAU Endüstri Mühendisliği olarak terkardan karşınızdayız. Bu etkinliğimizde teknik geziye gideceğiz. Gezimiz Siemensin Kartal'daki yerleşkesine olacak. Okulumuzdan 12.30'da hareket edeceğiz.

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Kartal

Mekan : Siemens

Mekan Adresi : 111 Yakacık Caddesi Başlangıç Saati : 24.04.2017 14: 30: 00

Bitiş Saati : 24.04.2017 16: 30: 00

Kategori : Siemens Teknik Gezisi

Tür : Gezi

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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