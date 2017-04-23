Siemens Teknik Gezisi
Merhabalar, BAU Endüstri Mühendisliği olarak terkardan karşınızdayız. Bu etkinliğimizde teknik geziye gideceğiz.
Merhabalar, BAU Endüstri Mühendisliği olarak terkardan karşınızdayız. Bu etkinliğimizde teknik geziye gideceğiz. Gezimiz Siemensin Kartal'daki yerleşkesine olacak. Okulumuzdan 12.30'da hareket edeceğiz.
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Kartal
Mekan : Siemens
Mekan Adresi : 111 Yakacık Caddesi Başlangıç Saati : 24.04.2017 14: 30: 00
Bitiş Saati : 24.04.2017 16: 30: 00
Kategori : Siemens Teknik Gezisi
Tür : Gezi
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io