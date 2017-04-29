Siemens Ev Aletleri ile Yalı'da Kahvaltı ve Caz: Kerem Görsev Trio

"Siemens Ev Aletleri ile Kahvaltı ve Caz" keyfi, pazar sabahları Sait Halim Paşa Yalısı'nda...



Uluslararası Caz Günü'nde Kerem Görsev Trio Sizlerle



Boğaz'ın en güzel yapılarından Sait Halim Paşa Yalısı pazar sabahları caz konserleriyle hareketleniyor.



"Siemens Ev Aletleri ile Kahvaltı ve Caz" 10.30'da açık büfe kahvaltı ile başlayıp 11.15 sonrası caz konseri eşliğinde devam ediyor.



Kerem Görsev Trio



Piyano: Kerem Görsev



Davul: Ferit Odman



Kontrbas: Kağan Yıldız



Türkiye'nin en beğenilen caz müzisyenlerinden Kerem Görsev, kontrbasta Kağan Yıldız ve davulda Ferit Odman ile Uluslararası Caz Günü'nde Sait Halim Paşa Yalısı'nda sahneye çıkıyor. 17. albümü Spring Water'ın lansman konserleri arasında yer alacak bu performans ayrıca Kerem Görsev'in piyanoyla tanışmasının 50. yılına denk geliyor.



1995 senesinden günümüze kadar 16 albüm kaydı yapan Kerem Görsev, trio için düzenlediği bestelerinden, Filarmoni Orkestrası aranjmanlarına kadar akustik caz müziğinin farklı formatlarını dinleyenleri ile paylaştı. New York, St. Petersburg, Londra, Prag, Los Angeles ve İstanbul'da yaptığı kayıtlar, ülkemizde caz müziğinin geniş bir dinleyici topluluğuna ulaşmasını mümkün kıldı.



Kariyerinde Alan Broadbent, Ernie Watts, Joe La Barbera, Darrek Oleg, Alan Harris gibi önemli isimlerle albüm ve konser çalışmaları bulunan Kerem Görsev 4 Days kayıtlarında efsanevi saksafonist Ernie Watts ile çalıştı.



Bilet fiyatına açık büfe kahvaltı dahildir.



Ayrıntılı bilgi ve rezervasyon için 0 (212) 223 05 66 numaralı telefonu aramanız önemle rica olunur.



Masanız, grubunuzun sayısına göre hazırlanacağı için biletinizi aldıktan sonra Sait Halim Paşa Yalısı'nı arayarak rezervasyon yaptırmayı lütfen unutmayınız.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Sarıyer



Mekan : Sait Halim Paşa Yalısı



Mekan Adresi : Köybaşı Cad. No: 83



Başlangıç Saati : 30.04.2017 10: 30: 00



Bitiş Saati : 30.04.2017 12: 30: 00



Kategori : Siemens Ev Aletleri ile Yalı'da Kahvaltı ve Caz: Kerem Görsev Trio



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır