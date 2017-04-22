"Siemens Ev Aletleri ile Kahvaltı ve Caz" keyfi, pazar sabahları Sait Halim Paşa Yalısı'nda...



Boğaz'ın en güzel yapılarından Sait Halim Paşa Yalısı pazar sabahları caz konserleriyle hareketleniyor.



"Siemens Ev Aletleri ile Kahvaltı ve Caz" 10.30'da açık büfe kahvaltı ile başlayıp 11.15 sonrası caz konseri eşliğinde devam ediyor.



Deniz Taşar Trio



Vokal: Deniz Taşar



Kontrbas: Şentürk Öztaş



Saksafon: Yahya Dai



Deniz Taşar



Müzik yolculuğuna lisede başlayan Deniz, üniversite yıllarında kurduğu gruplarla profesyonel hayata adım atar. 2013 senesinde katıldığı Nardis Genç Caz Vokal yarışmasında aldığı birinciliğini, İKSV Genç Caz ve Akbank JAmZZ yarışmalarındaki başarıları takip eder. Aynı sene, şehrin önemli caz kulüpleri ve caz festivallerinde sahne almaya başlar. 2015'te özgün müziğine yoğunlaşan vokalin kendi adına yaptığı çalışmalar haricinde bir de Songs From A Breeze adı altında paylaşım yaptığı bas ve vokalden oluşan bir yan projesi var. Deniz Taşar'a kontrbasta Şentürk Öztaş ve saksafonda Yahya Dai eşlik edecek.



Bilet fiyatına açık büfe kahvaltı dahildir.



Ayrıntılı bilgi ve rezervasyon için 0 (212) 223 05 66 numaralı telefonu aramanız önemle rica olunur.



Masanız, grubunuzun sayısına göre hazırlanacağı için biletinizi aldıktan sonra Sait Halim Paşa Yalısı'nı arayarak rezervasyon yaptırmayı lütfen unutmayınız.



Satın aldığınız bileti akıllı telefonunuza indireceğiniz KonserV aplikasyonuna okutun, puanlar kazanın. Kazandığınız puanları yeni biletlere ve birçok farklı ödüle çevirin.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Sarıyer



Mekan : Sait Halim Paşa Yalısı



Mekan Adresi : Köybaşı Cad. No: 83



Başlangıç Saati : 23.04.2017 10: 30: 00



Bitiş Saati : 23.04.2017 12: 30: 00



Kategori : Siemens Ev Aletleri ile Yalı'da Kahvaltı ve Caz: Deniz Taşar Trio



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır