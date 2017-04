"Siemens Ev Aletleri ile Kahvaltı ve Caz" keyfi, pazar sabahları Sait Halim Paşa Yalısı'nda...



Boğaz'ın en güzel yapılarından Sait Halim Paşa Yalısı pazar sabahları caz konserleriyle hareketleniyor.



"Siemens Ev Aletleri ile Kahvaltı ve Caz" 10.30'da açık büfe kahvaltı ile başlayıp 11.15 sonrası caz konseri eşliğinde devam ediyor.



İpek Dinç Trio



Vokal: İpek Dinç Yüce



Klavye: Kaan Bıyıkoğlu



Kontrbas: Baran Say



İpek Dinç Yüce



Mart 1985 İstanbul doğumlu İpek Dinç, Özel Ayazağa Işık Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü mezunudur. 2005 yılında İlham Gencer ile tanışarak müzik hayatına adım atan İpek Dinç, yurt içinde ve yurt dışında katıldığı yarışmalarda aldığı derecelerle, ilgiyi ve övgüyü üzerine çeken başarılı bir solist. İpek Dinçer'e klavyede Kaan Bıyıkoğlu ve basta Baran Say eşlik edecek.



Bilet fiyatına açık büfe kahvaltı dahildir.



Ayrıntılı bilgi ve rezervasyon için 0 (212) 223 05 66 numaralı telefonu aramanız önemle rica olunur.



Masanız, grubunuzun sayısına göre hazırlanacağı için biletinizi aldıktan sonra Sait Halim Paşa Yalısı'nı arayarak rezervasyon yaptırmayı lütfen unutmayınız.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Sarıyer



Mekan : Sait Halim Paşa Yalısı



Mekan Adresi : Köybaşı Cad. No: 83



Başlangıç Saati : 16.04.2017 10: 30: 00



Bitiş Saati : 16.04.2017 12: 30: 00



Kategori : Siemens Ev Aletleri ile Yalı'da Kahvaltı ve Caz: İpek Dinç Trio



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır