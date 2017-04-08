Siemens Ev Aletleri ile Yalı'da Kahvaltı ve Caz: Üykü Aybala Sunat & Bilal Karaman Trio

"Siemens Ev Aletleri ile Kahvaltı ve Caz" keyfi, pazar sabahları Sait Halim Paşa Yalısı'nda...



Boğaz'ın en güzel yapılarından Sait Halim Paşa Yalısı pazar sabahları caz konserleriyle hareketleniyor.



"Siemens Ev Aletleri ile Kahvaltı ve Caz" 10.30'da açık büfe kahvaltı ile başlayıp 11.15 sonrası caz konseri eşliğinde devam ediyor.



Üykü Aybala Sunat & Bilal Karaman Trio



Vokal: Üykü Aybala Sunat



Gitar: Bilal Karaman



Saksafon: Ahmet Elmas



Ülkü Aybala Sunat



İzmir'de doğdu. İlk ve Ortaokul zamanları Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde geçti. Lise ve üniversite öğrenimi Konya'da oldu. 2000 yılında Konya Selçuk Üniversitesi Spor Akademisi'nden mezun oldu. Konya'da çeşitli mekanlarda şarkı söylemeye başladı. Aynı yıllarda Konya Musiki Derneği'nde şef Yaşar Kaltakçı önderliğinde solist ve korist olarak konserlerde yer aldı. 'S5' adlı grubu ile Konya ve Ankara ODTÜ'de konserler verdi. 2007 Nardis Jazz Vokal Yarışması'nda Nardis Özel Ödülü'nü ve Sibel Köse Workshop ödülünü kazandı. Polonya Pulawy Jazz Workshop'una katıldı.İstanbul'a tam zamanlı gelişi ve burada yaşamaya başlaması 2010 yılında oldu. 2011 yılında ikincisi yapılan Kapadokya Caz Günleri'nde sahne aldı. Halen İstanbul ve yurdun birçok yerinde farklı projeler, isimler, gruplar ve etkinliklerde şarkı söylemeye devam ediyor. Bunlardan başlıcaları Eylül Biçer ile ortak çalışması olan "Jeff Buckley Şarkıları", Nilüfer Verdi "Knidost", Ediz Hafızoğlu "Nazdrave" ve Social Inclusion Band.



Bilal Karaman



Bilal Karaman 1981'de Kars'ta doğdu. Gitar çalmaya 11 yaşında abisi Selçuk Karaman ile birlikte başladı. 2000 yılında burs kazanarak girdiği Bilgi Üniversitesi Caz Performans Bölümünden 2004 yılında başarıyla mezun oldu. Henüz Bilgi Üniversitesi'nde öğrenciyken Erkan Oğur bir röportajında Karaman'dan Türkiye'deki en beğendiği 5 gitaristten biri olarak bahsetti. 2007 yılında Türkiye'de Jazz dergisi tarafından yapılan ankette son on yılın en iyi beş caz gitaristinden biri olarak seçildi. 2009 yılında Yamaha sponsorluğunda gerçekleşen Caz Gitar yarışmasında birinci oldu. 2011 yılında yayınlanan ilk solo albümü Bahane Türkiye'de en sevilen caz albümlerinden biriydi. 2012 yılında İstanbul Caz Festivali özel konseri olan Marcus Miller & Friends konserinin en çok konuşulan ismi Karaman'dı. 2012 yılında Türkiye'nin ilk ve halen tek Sanal Gitar Akademisini kurdu, bütün gitar öğrencileri için Türkçe ve ücretsiz kaynak yarattı. 2012 yılında Amerikan Guitar Player dergisinde yeni, öne çıkan dört gitaristten biri olarak gösterildi, verdiği röportaj yayınlandı. 2013 yılında ikinci solo albümü PATİKA'yı yayınladı. Bugüne kadar Ricky Ford, Lawrence Butch Morris, Marcus Miller, Pierre Blanchard, Lars Danielsson, Aydin Esen gibi dünya caz sahnelerinde prestij sahibi müzisyenlerle beraber çalışma fırsatı yakalayan Karaman alışıldık tariflerin ötesinde, Türk müziğini gelenekten koparıp cazla buluşturuyor.



Bilet fiyatına açık büfe kahvaltı dahildir.



Ayrıntılı bilgi ve rezervasyon için 0 (212) 223 05 66 numaralı telefonu aramanız önemle rica olunur.



Masanız, grubunuzun sayısına göre hazırlanacağı için biletinizi aldıktan sonra Sait Halim Paşa Yalısı'nı arayarak rezervasyon yaptırmayı lütfen unutmayınız.



Satın aldığınız bileti akıllı telefonunuza indireceğiniz KonserV aplikasyonuna okutun, puanlar kazanın. Kazandığınız puanları yeni biletlere ve birçok farklı ödüle çevirin.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Sarıyer



Mekan : Sait Halim Paşa Yalısı



Mekan Adresi : Köybaşı Cad. No: 83



Başlangıç Saati : 09.04.2017 10: 30: 00



Bitiş Saati : 09.04.2017 12: 30: 00



Kategori : Siemens Ev Aletleri ile Yalı'da Kahvaltı ve Caz: Üykü Aybala Sunat & Bilal Karaman Trio



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır