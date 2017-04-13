Sidney)- Sidney'de İstasyonla Tren Arasındaki Boşluğa Düşen Çocuk Kurtarıldı

- Sidney'de istasyonla tren arasındaki boşluğa düşen çocuk kurtarıldı



SİDNEY - Avustralya'nın Sidney şehrinde tren istasyonunda yaşanan olayda istasyonla tren arasındaki boşluğa düşen küçük bir çocuk kurtarıldı.

Trene binen çiftin torunlarından biri, istasyonla tren arasındaki boşluğa düştü. Çift hemen makinist ve görevlilere trenin hareket etmemesi uyarısında bulundu. Boşluğa uzanan yaşlı adam da küçük çocuğu oradan çıkardı. Yaşananlarsa saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.