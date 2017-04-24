Sider Başkanı Şükran Yılmaz Açıklaması

Sur İşadamları ve Toptancıları Derneği (SİDER) Genel Başkanı Şükran Yılmaz, esnafın yanında olduklarını belirterek, "İnşallah esnafımız rahatlık yüzü görecek. Her zaman esnafımızın yanında olacağız. Sözde değil özde mücadele ile onlara rahatlık sağlayacağız" dedi.



Diyarbakır'da geçtiğimiz yıl kurulan SİDER çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Adını tarihi Sur ilçesinden alan ve Sur'da bulunan toptancı esnaflarının birleşerek kurulduğu dernek kısa süre içerisinde birçok çalışmaya imza attı. Yaptığı çalışmalarla esnafların taktirini toplayan SİDER Genel Başkanı Şükran Yılmaz çalışmaları hakkında bilgi verdi. 560 üyelerinin bulunduğunu belirten Yılmaz, üyeleri için birçok hizmet yaptıklarını ve çalışmalarına tüm hızıyla devam ettiklerini söyledi. Yılmaz, "Sur toptancı esnaflarının birleşerek kurduğumuz derneğimiz SİDER 560 üyeli bir dernektir. Bunlar ayakkabı, ev tekstili, hırdavat, züccaciye, iç giyim, çocuk giyimi, konfeksiyon, manifatura, bujiteri ve tuhafiye sektörünü kapsamaktadır. Devletimiz bize yaklaşık 398 dönüm hazine arazisi yer tahsis etti devrini TOKİ'ye yaptık ve uzun vadeli faizsiz bir şekilde taksitlerle üyelerimizi iş yeri sahibi yapacağız. Bu işyerleri 3 etaptan oluşuyor büyük orta ve küçük adalar şeklinde olacak 3 katlı olup her katı 100, 200 ve 300 metrekare olacak yani toplamda 300 metrekare alan biri 900 metrekarelik işyerine sahip olacak bunun içinde sosyal tesisleri, cami de yer alacak. 3 gün önce sondaj çalışmalarımız başladı bu protokolde Valimiz Hüseyin Aksoy, Büyükşehir Belediye Başkanınız Cumali Atilla ve TOKİ ile SİDER yer aldı. Devletimiz bir kere daha şefkatli elini sur esnafına uzattı" diye konuştu.



Dernek bünyesinde 560 erkeğin olduğunu tek bayan üyenin kendisi olduğunu da belirten Yılmaz, desteklerinden dolayı Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy ve Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla'ya teşekkür ettiğini söyledi. - DİYARBAKIR