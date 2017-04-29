Şiddetli Yağış Nedeniyle Okulu Su Bastı

Siirt'te yarım saat süren şiddetli yağmur nedeniyle bir ilkokulu su bastı.



Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde kısa süreli yağan şiddetli yağmur nedeniyle Kooperatif Mahallesi'nde bulunan Alparslan İlkokulu'nun önce bahçesine, sonra da giriş kısmı ve sınıflara su bastı. Okul görevlisinin itfaiyeye haber vermesiyle kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yağmurun dinmesinin ardından içerdeki suyu tahliye etti. - SİİRT