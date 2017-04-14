Şiddetli yağış nedeniyle 32 yerleşim yerinin yolu sular altında kaldı



ADIYAMAN - Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde gece başlayan aşırı yağıştan dolayı meydana gelen selde 32 yerleşim biriminin yolu sular altında kaldı. Sel suları köprü ve menfezleri yerinden sökerek sürükledi.

Adıyaman'da etkili olan şiddetli yağmur hayatı felç etti. İlçenin neredeyse tüm köylerinin yolları ulaşıma kapandı. İlçede etkili olan yağışlar sele neden oldu. Sel suları dağlık bölgelerde heyelana neden oldu. Sel suları ilçeye bağlı köy yollarında köprü ve menfezleri yerinden söktü. Sel sularının geçtiği yollar ve arazilerde derin çukurlar oluştu.

Çelikhan ilçesine bağlı Mutlu, Yeşilyayla, Askerhan, Korucak, Karaçayır, Karagöl, Şerefhan, Bozgedik, Kalecik, Gölbağı, Aksu, Recep, İncirli, Yağızatlı, Yeşiytepe köyleri ve bağlı mezraları ile Sincik ilçesine bağlı İnlice Beldesi'nin köy grup yollarında yağıştan dolayı heyelan meydana geldi.

Bölgeye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Devlet Su İşleri ve İl Özel İdaresi ekipleri gönderildi. Olay yerine gelen ekipler hemen çalışma başlattı.

Adıyaman Valisi Abdullah Erin de afet bölgesine giderek incelemelerde bulundu. Çelikhan Kaymakamı Adem Kaya, İl Özel İdare Genel Sekreteri Sami Işık ile birlikte incelemelerde bulunan Vali Abdullah Erin, ilçede kriz masası oluşturdu.

Can kaybının olmadığını söyleyen Çelikhan İlçe Özel İdare Müdürü Abdurrahman Öğüt, "Bu gece saat 3 buçuk sıralarında meydana gelen aşırı yağış nedeniyle ilçemiz köy yollarında büyük hasarlar oluştu. Özellikle Aksu, Recep, Yağızatlı, Yeşiltepe grup yolu, Bulutlu, Askerhan, Fatih, Karagül grup yolu, Gülbağ, Düzağaç, köy grup yolu, Çelikhan, Çatbarajı, İçmece köyü grup yolu, Şerefhan grup yolunun tamamında hasar oluştu. Çoğu köy yolumuzun menfezleri takınmış bazı yerlerde 80 metre uzunluğundaki menfezlerimiz de uçtu. Şu an sel götürmüştür. Yol açma çalışmaları hızla devam etmektedir" dedi.