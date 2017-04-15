Şiddetli yağış evleri sular altında bıraktı



BATMAN - Batman'da etkili olan sağanak yağış su taşkınlarına neden olurken onlarca ev sular altında kaldı. Mağdur olan vatandaşlar, yetkilerden yardım bekliyor.

Sağanak yağmur nedeniyle özelikle Yavuz Selim Mahallesinde bulunan onlarca ev sular altında kalırken, bazı evlerde suların yüksekliği yaklaşık yarım metreyi buldu. Evlerinin su altında kalması üzerine belediyeyi arayan vatandaşlar, açtıkları onlarca telefona rağmen Belediyenin olay yerine ekip göndermediğini iddia etti. Mahalle sakinleri sokaklarda tıkanan rögarları kendi imkanları ile açmaya çalıştı.

Evleri su altında kalan vatandaşlar biriken suyu kovalarla boşaltmaya çalıştı. Evde kullanılacak bir şeyleri kalmadığını belirten aileler, yetkilerden yardım bekliyor.