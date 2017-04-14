Şiddetli yağış çiçek açan meyve ağaçlarını vurdu

Beytüşşebap'ta şiddetli yağmur hayatı olumsuz etkiledi



ŞIRNAK - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde etkili olan şiddetli yağmur çiçek açan meyve ağaçlarını olumsuz etkiledi. Yağmur nedeniyle ağaçların açan çiçekleri döküldü.

Beytüşşebap ilçesinde son günlerde etkili olan şiddetli rüzgar ve ardından başlayan yağmur meyve ağaçlarının çiçeklerine zarar verdi. İlkbahar aylarında havaların ısınmasıyla beraber çiçek açan badem, kayısı ve vişne ağaçları beyazlara bürünürken, şiddetli yağmur ağaçların çiçeklerinin dökülmesine neden oldu. Hüseyin Gökçe isimli vatandaş yüzlerce meyve ağacının çiçeklerinin döküldüğünü ve büyük zarara uğradığını söyledi. Gökçe, "Her yıl nisan ayında her yerde yağmur yağar, ancak bu kadar şiddetli yağmur olmuyordu. Bu şiddetli yağmur nedeniyle ağaçların çiçekleri zarar gördü. Tam bahar geldi derken, tekrar kış soğuklarını hissettik. Yağmur ve rüzgar çiçeklere zarar verdi. Bundan dolayı bu yıl verim alamayacağız" dedi.

Öte yandan yağmur ve eriyen kar sularının birleşmesi ile Habur Çayı su debisi de yükseldi.