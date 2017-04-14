Bingöl'de etkili olan şiddetli sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.



Sabah saatlerinden itibaren aralıklarla devam eden yağmur, akşam saatlerinde şiddetini artırdı.



Yağış nedeniyle taşan Çapakçur Deresi, Bahçelievler Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde kentin karşı yakasına ulaşımı sağlayan köprüde hasar oluştu.



Köprüdeki hasar nedeniyle yol trafiğe kapatılırken, karşıya gidecek araçlar Kültür Mahalesi'nden çevre yoluna yönlendirildi.



Bu arada Aşağı Çarşı bölgesindeki bir halı sahaya maç yapmaya gelenlerin araçları da sular altında kaldı.



Bingöl Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, AFAD İl Müdürlüğü ile UMKE ekipleri, Çapakçur Deresi'nde çalışma başlattı.



Çalışmalara katılan AFAD Şube Müdürü Ekrem Kavran, gün içerisinde ilgili tüm kurumları uyardıklarını belirtti.



Sel nedeniyle bir köprüde göçük oluştuğunu anlatan Kavran, şöyle konuştu:



"Meteoroloji Müdürlüğünden aldığımız bilgiye göre, bugün yağış olacağı söylenmişti. Bizde Bingöl'deki tüm kamu kurum ve kuruluşlarını mesajla herkesin dikkatli olması konusunda uyardık. Ama bu kadar debisi yüksek bir su beklemiyorduk. Şehrin ana girişi olan köprüde büyük bir göçük var ve Aşağı Çarşı'da da 10 araç sulara gömülmüş, 3 tanesini çıkardık. Geriye kalan araçları da su tahliyesini yaptıktan sonra çıkaracağız. Sevindirici tarafımız ise can kaybının olmamasıdır."