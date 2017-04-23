Şiddetli Rüzgar Kamyon Devirdi

Kayseri'de dün geceden beri etkili olan rüzgar, kamyon devirdi. Manzarayı gören vatandaşlar şaşkına döndü.



Kayseri'de dün geceden beri etkili olan şiddetli rüzgar, Melikgazi ilçesine bağlı Eskişehir Bağları Osmanlı Mahallesi'nde bir kamyonu devirdi. Şiddetli rüzgara direnemeyen kamyon, park halindeki başka bir aracın üzerine devrildi. Olayda kamyon ve üzerine devrildiği araçta maddi hasar meydana geldi.



Gün boyunca etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bir çok ağaç da yerinden söküldü. - KAYSERİ