Şiddetli Rüzgar Fındığa Zarar Verdi

GİRESUN Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, bölgede dün akşam etkili olan kuvvetli rüzgarın fındığa zarar verdiği açıkladı.



Kuvvetli rüzgar sonrası fındıkta ciddi anlamda dökülme gözlemlendiğini ifade eden Karan, "2017 fındık hasadına daha 3.5 ay gibi bir süre var. Fındıkta doğal afet riskleri devam ediyor. Hava bir sıcak, bir soğuk seyrediyor. Bu da fındık ürününü olumsuz yönde etkiliyor. Giresun'da dün gece etkili olan kuvvetli rüzgar bahçelerde zarara neden oldu" dedi.



Tarım danışmanları tarafından bahçelerde yapılan ön incelemede 2017 ürününde ciddi anlamda dökülmelerin tespit edildiğini kaydeden Nurittin Karan, "Zararın boyutu resmi mercilerce yapılan incelemenin arından ortaya çıkacaktır. Ancak göründüğü kadarıyla kuvvetli rüzgar fındığa önemli miktarda zarar verdi. Şubat ve Mart ayından fındık rekoltesi belirleyenler bunları da iyi hesap etmeli, rakamı ona göre saptamalı. Her zaman ifade ettiğimiz gibi fındık çuvala girmeden hiç kimse fındığım var demesin ve rekolte hesabı yapmasın" açıklamasında bulundu.



- Giresun