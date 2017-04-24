Şiddetli Rüzgar Ekili Alanlara Zarar Verdi

Boğazlıyan ilçesinde pancar üreticileri, soğuk ve rüzgardan zarar gören tarlalarını yeniden sürüp, ekecek.



Boğazlıyan Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Demiroğlu, şiddetli rüzgarın taşıdığı toz ve kum taneciklerinin pancar ekili alanlarda zarara neden olduğunu belirtti.



Çiftçilerin bir kısmının tarlalarını yeniden sürüp ekeceğini ifade eden Demiroğlu, "Şeker pancarı ilçe ekonomisinin en önemli kalemlerinden biridir. Soğuk hava ve rüzgar nedeniyle ekili alanlarımız zarar gördü. Verim kaybının olmaması için çiftçimiz yeniden ekim yapacak. Yapılacak bu ekim de çiftçimize ikinci bir masraf demektir." dedi.