Adıyaman'ın Tut ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle bazı binaların çatısı uçarken, ağaçlar yerinden söküldü.
Rüzgarın saatteki hızının 40 kilometreye ulaştığı Adıyaman'ın Tut ilçesinde, 3'ü okul 6 kamu binasının çatısında hasar meydana geldi. Rüzgar nedeniyle ilçede bir çok ağaç yerinden sökülerek devrildi. Bir sivil toplum kuruluşunun binasının duvarı çöktü.
Tut Kaymakamı Mehmet Aksu, rüzgar nedeniyle hasar gören yerlerde hasar tespitinin yapıldığını belirterek, çatıların kısmen uçtuğunu kaydetti. - ADIYAMAN
Şiddetli Rüzgar Çatıları Uçurdu
Adıyaman’ın Tut ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle bazı binaların çatısı uçarken, ağaçlar yerinden söküldü.
Adıyaman'ın Tut ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle bazı binaların çatısı uçarken, ağaçlar yerinden söküldü.