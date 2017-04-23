Şiddetli Rüzgar - Binanın Çatısının Uçma Anı Cep Telefonu Ile Görüntülendi

Sivas, Nevşehir ve Yozgat'ta fırtına nedeniyle çok sayıda ev ve iş yerlerinin ve bir fabrikanın çatısı uçtu, çatılardan kopan parçalar onlarca araçta hasara yol açtı.



Sivas'ta sabah saatlerinden itibaren etkili olan fırtına, çok sayıda evin, iş yerinin ve Sivas-Ankara karayolundaki fabrika binasının çatısını uçurdu. Saatteki hızı yer yer 100 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle uçan çatılar, çok sayıda araca zarar verdi.



Sivas Valiliği, can ve mal güvenliği açısından dikkatli olunması, mecbur kalmadıkça dışarı çıkılmaması uyarısında bulunuldu.