Şiddetli Fırtına Nedeniyle 4 Evin Çatısı Uçtu
Şiddetli fırtına nedeniyle 4 evin çatısı uçtuBAYBURT - Bayburt'ta şiddetli rüzgar nedeniyle 4 evin çatısı uçtu.
Şiddetli fırtına nedeniyle 4 evin çatısı uçtu
BAYBURT - Bayburt'ta şiddetli rüzgar nedeniyle 4 evin çatısı uçtu.
Bayburt'ta sabah saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli rüzgar olumsuzlukları da beraberinde getirdi.
Bayburt merkeze bağlı Kitre köyünde şiddetli rüzgara dayanamayan 4 evin çatısı uçtu. Olayın ardından köydeki vatandaşların cep telefonlarıyla kaydettiği görüntülerde çatıların tamamen evlerden ayrılarak yola savrulduğu görünüyor.