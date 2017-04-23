Şiddetli fırtına nedeniyle 4 evin çatısı uçtu



BAYBURT - Bayburt'ta şiddetli rüzgar nedeniyle 4 evin çatısı uçtu.

Bayburt'ta sabah saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli rüzgar olumsuzlukları da beraberinde getirdi.

Bayburt merkeze bağlı Kitre köyünde şiddetli rüzgara dayanamayan 4 evin çatısı uçtu. Olayın ardından köydeki vatandaşların cep telefonlarıyla kaydettiği görüntülerde çatıların tamamen evlerden ayrılarak yola savrulduğu görünüyor.