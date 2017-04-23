Şiddetli Fırtına İnşaat Halindeki Evi Aracın Üzerine Yıktı

Niğde'de inşaat halindeki ev, şiddetli fırtınaya dayanamayarak aracın üzerine yıkıldı.



Olay Niğde'nin Çamardı ilçesine bağlı Demirkazık köyü Alakuş mevkinde meydana geldi. Dün gece saatlerinde başlayan kuvvetli fırtınaya dayanamayan inşaat halindeki evin duvarı aracın üzerine yıkıldı. Yaylacı olarak Osmaniye'den gelen Sahap Y. ve eşi gece yarısı gürültünün sesine uyandı. Yaylalık evinin ikinci katının aracının üzerine yıkıldığı gören Şahap Y. durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine kısa sürede Niğde Belediyesine ait itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri aracın üzerindeki tuğla parçalarını kaldırdıktan sonra aracı güvenli yere çektiler. Şans eseri olayda ölen yada yaralanan olmadı. - NİĞDE