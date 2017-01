Şiddetli Fırtına ABD'de Can Kaybına Neden Oldu

Amerika Birleşik Devletleri'nin güneydoğusundaki Alabama eyaletinde etkili olan kasırga can kaybına neden oldu.



Alabama Valisi Robert Bentley, bir ağacın, şiddetli rüzgarın etkisi ile bir evin üzerine düşmesi sonucu evde bulunanlardan dördünün hayatını kaybettiğini bildirdi.



BREAKING: Officials: Severe storms kill 4 in southern Alabama home— The Associated Press (@AP) January 3, 2017



Bu arada şiddetli rüzgarın ardından gelen sağanak yağışın neden olduğu sel, bölgede hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.



Flash Flood Warning Extended For Parts Of Barbour And Russell Counties spann #ALWX https: //t.co/lxIj8lJKCo pic.twitter.com/itWhsdDjAN— Alabama Weather Blog (alabamawxblog) January 3, 2017



Ulusal Hava Durumu Servisi, kasırga nedeniyle bölgedeki birçok evin zarar gördüğünü, çatıların uçtuğunu, ağaçların devrildiğini, elektrik tellerinin koptuğunu ancak hasar tespit çalışmalarına henüz başlanamadığını duyurdu.



New: Tornado watch has been issued for southeastern Georgia and northern Florida. Have your radios nearby overnight! pic.twitter.com/FHaBTSbw2K— The Weather Channel (@weatherchannel) January 3, 2017



Öte yandan aşırı yağış Georgia'da da sele neden olurken Acil Durum Birimi, aşırı yağışların etkisi altına aldığı Louisiana ve Mississippi eyaletlerinde şimdilik herhangi bir sıkıntının olmadığını açıkladı.



Gepost: 03 januari 2017