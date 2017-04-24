Şiddetli fırtına 100'den fazla binanın çatısını uçurdu, 46 araca zarar verdi



SİVAS - Sivas'ta dün etkili olan ve hızı saatte 85 kilometreyi bulan şiddetli fırtına 100'den fazla binanın çatısının uçmasını neden olurken çatılardan kopan parçalar ise 48 araca zarar verdi.

Geceden başlayan ve sabah saatlerinden itibaren hızını artıran şiddetli fırtına hayatı felç etti. Hızı saatte 85 kilometreye kadar çıkan fırtına nedeniyle kent merkezinde 23'ü okul binası olmak üzere 100'den fazla binanın çatısı uçtu. 16 binanın uçan çatısından düşen parçalar 46 araç zarar gördü. Bu araçlarda 126 bin liralık maddi hasar oluştu. AFAD ekipleri de çatıları uçan binalara gelerek rapor tuttu.

Sivas Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri de trafik lambaları, reklam tabelaları ve yön levhalarının hasar görmesi nedeniyle dün gün boyu yaklaşık 200 olaya müdahale etti.