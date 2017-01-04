Şiddete Meyilli Nesil Uyarısı

Türkiye Psikiyatri Derneği merkez yönetim kurulu üyesi Şahut Duran, son günlerde artan terör olaylarından en çok çocukların olumsuz olarak etkilendiğini belirtip, şiddete meyilli gelecek nesillerin yetişmeye başlayacağını söyledi, aileleri uyardı. Duran, terör olaylarına paralel sosyal medyadaki öfke dilinde de bir artış olduğunu söyledi.



Psikiyatrist Şahut Duran, Türkiye'de son aylarda artan terör olayları ve en son olarak İstanbul'daki bir eğlence merkezine yapılan terör saldırısının toplumda yarattığı psikolojik etki hakkında değerlendirmelerde bulundu. Bu terör saldırısının toplumda büyük bir korku yarattığını ve toplumun tepkisiz hale gelmesine neden olduğunu belirten Duran, "Terör olayları o anı yaşayan insanları olumsuz etkilediği kadar medya üzerinden paylaşılanlar da toplumu olumsuz yönde etkiliyor. Terör saldırılarına alışıyor muyuz? Hayır, alışmıyoruz. Ancak, siniyoruz, etkisiz hale geliyoruz. Korku arttıkça daha pasif hale geliyoruz. Yaşanan terör olaylarından sonra artan korku ve sinme toplumda psikolojik bir yangın oluşturuyor. Psikiyatristler olarak itfaiyeci görevi görerek bu yangını söndürmeye çalışıyoruz. Ancak çabalarımız yeterli olmuyor" diye konuştu.



"SOSYAL MEDYADA ÖFKE DİLİ ÇOK ARTTI"



Son yıllarda sosyal medya üzerinden öfke dilinin çok arttığını, bunun da toplumda kutuplaşmalara, çatışmalara ve kimi zaman linç girişimlerine neden olduğuna dikkati çeken Psikiyatrist Duran, "Mesela, İstanbul'daki eğlence yerinde yaşanan terör saldırısı öncesinde ciddi anlamda sosyal medya üzerinden öfke dili kullanıldı. Yılbaşının kutlanıp-kutlanılmaması ile ilgili olarak ciddi anlamda bir çatışma ortamı yaratıldı. Din üzerinden çeşitli gereksinimler kullanılarak toplumda yılbaşı ile ilgili bir nefret dili oluşturulmaya çalışıldı. Biride bu öfke dilini kendine hedef edinerek eğlence merkezinde Türkiye'yi derinden yaralayan terör saldırısını yaptı. Toplumda oluşturulan nefret dilinin artık nerede patlayacağını bilemiyoruz ve kestiremiyoruz. Bu da normal olarak toplumda bir sinme, korku psikolojisi yarattı. Bu durum beraberinde kutuplaşmayı getirdi. Sosyal medyada kullanılan öfke dili ile birlikte artık bir propaganda oluşturulmaya başlandı. Bu propagandayı özellikle terör örgütleri çok iyi kullanıyor. Mesela İŞID yayınlandığı görüntüler sayesinde bir taraftan tepki çekerken, bir taraftan da kendi örgütüne sempatizan topluyor. Sosyal meydanın iyi ve kötü yanına verilebilecek en önemli örnek bu olabilir. Ayrıca kimi sosyal medyada öfke diliyle yapılan paylaşımlar toplumda bir insanı linç edilebilmesine neden olabiliyor. Sanal medya üzerinden şiddete yönelik bir örgütlenme var. Bu örgütlenmenin önüne geçilmesi içinde devletin kapsamlı bir çalışma yapması gerekir" dedi.



Yaşanan terör olayları sebebiyle tepkisizleştirilen toplumun üretim yapmasının beklenemeyeceğini dile getiren Duran, "Tepkisiz kalan toplumda artık bir gelecek kaygısı olur. Böyle yaşayan bir toplumun üretmesini, kazanmasını, büyümesini bekleyemezsiniz. Bugün toplum artık, 'Nasıl hayatta kalabilirim' düşüncesi içerisinde. En basit yerde yaşayan bir insanda bile bu kaygı var. Bu güvensiz bir toplum oluşturmaktır" diye konuştu.



"ETKİSİ İKİ NESİL BOYUNCA SÜRER"



Terör olaylarının en çok çocukları etkilediğini ve bu nedenle şiddete meyilli bir toplumun yetiştiğini de vurgulayan Psikiyatrist Duran, şöyle devam etti:



"Çocuklar sosyal medya üzerinden veya haberlerden izlediği görüntülere bir anlam veremiyor. Sonra bunları bilinç altını bir köşesine yerleştiriyor. Ardından gelecekte şiddete meyilli bir gelecek nesil yetişiyor. Yaşanan terör olaylarını etkisi iki nesil boyunca devam eder. Bu da şu demek oluyor ki şiddete meyilli bir gelecek yetişiyor. Bugünden itibaren bütün savaşlar dursa bile, her tarafta sevgi olsa bile şiddetin etkisi iki nesil boyunca devam edecek. Anne ve babalarımızdan çocuklarını özellikle şiddet ve terör içerikli haberlerden, sosyal paylaşımlardan uzak tutmalarını istiyoruz. Özellikle çocuklarını sanal ortamdan uzak tutmaları için çeşitli hobiler geliştirsinler. Yoksa bundan sonra gelecek nesilde de böyle üzücü olayların yaşanmasına neden oluruz."