Şiddet Mağduru Kadınlar İş Sahibi Olacak

OSTİM Sanayici ve İşadamları Derneği (OSİAD),Yenimahalle Belediyesi ve Hacettepe Üniversitesi işbirliğinde hazırlanan "Şiddet Mağduru Kadınların Sosyal Ekonomik Destek Sistemlerinin Geliştirilmesi" başlıklı AB projesi tanıtımı yapıldı.



Yenimahalle Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara'daki sığınma evlerinde kalan 50 kadına eğitim verilerek istihdam sağlayacak 228 bin avro bütçeli projenin tanıtımı bir otelde yapıldı. Tanıtım toplantısına Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, OSİAD Başkanı Ahmet Kurt, OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Nedret Yener ile Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Çetin Arslan ve çok sayıda davetli katıldı.



Yenimahalle Belediye Başkanı Yaşar, burada yaptığı konuşmada kadına şiddet konusunda Türkiye'nin sicilinin iyi olmadığını belirterek, Avrupa'da birçok ülkede yokken Türkiye'deki kadınlara seçme ve seçilme hakkının verildiğini anımsattı. Yaşar, "Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılına yaklaştığımız şu günlerde töre cinayetlerinin devam etmesi içimizi acıtıyor. Çağdaş bir toplum olacaksak önce kadınlarımızı sevmeliyiz, onlara hürmet etmeli ve öne çıkarmalıyız" ifadelerini kullandı.



Projeyi anlatan OSİAD Başkanı Ahmet Kurt da şiddet gören kadınların projede hedef kitle olduğunu belirterek "Projenin başlangıç noktasını her yaştan, bekar, boşanmış ya da evli olsun şiddet görmüş kadınların attığı çığlıklar oluşturuyor. Bu çığlığı, sivil toplum örgütü olarak duyuyoruz. Karşımızdaki sorunun büyüklüğüne aldırmaksızın, proje ortaklarımızla birlikte, çözümün bir parçası olmaya çalışıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.



Kurt, Türkiye'de çalışma hayatındaki kadınların oranının istedikleri seviyede olmadığını ifade ederek, kadın istihdamının yüksek olduğu ülkelerin aynı zamanda gelişmiş ülkeler olduklarına dikkati çekti.





"Dezavantajlı kişiler açısından önemli"



Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çetin Arslan 25 yıl hakim ve savcılık yaptığını, bu süreçte toplumdaki dezavantajlı kişileri gözlemlediğini belirtti.

Dezavantajlı kişiler açısından projeyi önemli gördüğünü kaydeden Arslan, "Dezavantajlı bir kişi eğer haklarını öğrenirse kendini toparlama fırsatı elde ediyor. Proje kapsamında biz, bu kişilere haklarını öğreteceğiz" ifadelerini kullandı.



Bütçesi 228 bin avro olan proje kapsamında; Ankara'daki sığınma evlerinde kalan 50 kadına eğitim verilerek istihdam edilmeleri sağlanacak. Söz konusu kadınları istihdam eden işletmelere "Kadın Dostu İşletme" sertifikası verilecek. Bu kişilerin çocukları için de OSTİM'de bir kreş inşa edilecek.



Projeyle işletme sahipleri ve çalışanların kadına yönelik şiddet konusundaki farkındalığının artırılması hedefleniyor.