Şiddet İçerikli Yayınlar Çocukları Olumsuz Etkiliyor"

Trakya Üniversitesi (TÜ) Edebiyat Fakültesi İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Elvan Melek Ertürk, küçük yaşlardaki çocukların tablet, telefon ya da televizyondan izledikleri şiddet içerikli yayınlardan olumsuz şekilde etkilendiğini bildirdi.



Ertürk, üniversitedeki bir etkinliğin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, ailelerin hareketli çocuklarla baş edebilmek için akıllı cihazlara ya da televizyona başvurduklarını söyledi.



Çocukların akıllı cihazlardan ve televizyondan izledikleri yayınlardan sanal şiddeti öğrenebildiğini anlatan Ertük, şunları kaydetti:



"Çocukların hareketli olduğu zaman özellikle anne, baba veya bakıcılar çocukla baş edemediklerinde çocukları sabit ve hareketsiz durabilecekleri televizyonunun başına oturtuyorlar ya da eline tablet veya telefon veriyorlar. Bu durum büyüklerin işine geliyor daha az yoruldukları için. Ama çocuklar üzerindeki o enerjiyi atamadığı için bir birikim söz konusu oluyor ve çocuk daha çok hırçınlaşabiliyor. Çocuk oynamak, zıplamak istediğinde bunu gerçekleştiremiyor ve televizyon başında oturuyor. Burada da tabi devreye vurdulu kırdılı oyunlar giriyor. Bu da bir takım sıkıntılı sonuçlara yol açabiliyor. Teknolojinin içinde ne olduğu çok önemli. Çocuğun tablet kullanırken neye maruz kaldığı çok önemli. Burada şiddete maruz kalırsa çocuk bir süre sonra daha çok travmatize olabiliyor. Mesela çocuklar bir süre sonra belli şeylerden korkmaya başlıyorlar."