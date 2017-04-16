Sick Sensör Zekası Nedir?

Wise TV'ye konuşan Sick Sensör Zekası Bölüm Müdürü Utku Lembet, Sick Sensör Zekası'nı anlattı.



Endüstri 4.0 deyince Sick'ten önce sensörün rolüyle ilgili bir şeyler söylemek gerektiğine değinen Sick Sensör Zekası Bölüm Müdürü Utku Lembet, "Fabrikaların dijitalleşmesi için makinelerdeki faydalı verinin toplanabilmesi lazım. Faydalı veri sensörün kendisi. Bu sebepten dolayı Endüstri 4.0 sensörlerimize teknolojik anlamda bir yenilik getirmedi. Fakat Endüstri 4.0 sensörlerimizin üretim tesislerindeki rolünü değiştirdi. Sick bu konuda dünyada tek ve uzman bir marka. Biz bugüne kadar sensörlerden almış olduğumuz dijital sinyalleri bir şekilde makinenin kontrol ünitesinde değerlendiren bir marka iken, sensörümüzün içerisindeki o akıllı çipe erişerek, prosesin kendi içerisindeki anlık veriyi denetleyebiliyor ve prosesife bu şekilde yön verebilen bir enstrüman haline gelmiştir. Bu da bizim sensör zekamızda gizli." diyerek sözlerine devam etti.



MODELLER, ÇÖZÜMLER VE ÜRÜNLER GELİŞTİRİYORUZ



Markamız 1946 yılında Almanya'da kurulmuş çok uluslu bir marka. Firmamız ismini firma kurucumuz mucit Dr. E.h. Erwin Sick'in soy isminden alıyor. Kendisi optik elektroniğin icatçılarından. Biz ülkemizde yaklaşık 2004 senesinden beri firmamızın iştirak ofisi olarak görev almaktayız. Yaklaşık 60 kişilik bir ekiple endüstride sektörlerin kendi kişisel ihtiyaçlarına cevap verebilecek modeller çözümler ve ürünler geliştiriyoruz." dedi.