"Siccin 3: Cürmü Aşk" filmi ödüle layık görüldü



Muhteşem Film'in yapımcılığını, Alper Mestçi'nin yönetmenliğini üstlendiği, ilk iki filmi ile büyük ses getiren "Siccin" serisi, en büyük aşkın en büyük korkuyla buluştuğu "Siccin 3: Cürmü Aşk" filmi Öteki sinema ve Beyaz perde yorumcularının 28 film arasında internet üzerinden izleyicilerinin oylarıyla seçilen 2016 yılının"En İyi Korku"filmi ödülüne layık görüldü.

Ödülü alan filmin başrol oyuncusu Adnan Koç Türkiyede ilk kez bir korku filmi içinde Aşk işlendi.Buradan Alper Mesciye ve Muhteşem yapıma ve bizi internet üzerinden oylarıyla seçen izleyicilerimize teşekkür ederiz dedi.

