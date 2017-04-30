Sıcak Havayı Fırsat Bilen Gaziantepliler Parklara Koştu

Gaziantep'te havaların ısınmasıyla beraber vatandaşlar parklar akın etti.



Gaziantep'te hava sıcaklığının 20 derecenin üzerinde seyretmesiyle vatandaşlar aileleriyle beraber parklara gelerek sıcak havanın tadını çıkarttı. Bahar havasıyla Yüzüncü Yıl parkına gelen Gaziantepliler, Çocuklar oyun parklarında doyasıya oynarken, aileler de güneşli pazarın keyfini çıkardı.



Parka gelen vatandaşlar, havanın güzel olduğunu, hafta sonu olması sebebiyle de parka gezmeye geldiklerini söyledi. - GAZİANTEP