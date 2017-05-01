Sıcağın Altında Saatlerce Ciğer Beklediler

Edirne'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde meşhur tava ciğerciler doldu taştı. Yüzlerce kişi tava ciğer yemek için güneşin altında saatlerce bekledi.



1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün resmi tatil olması nedeniyle çevre illerden gelen turistler, meşhur tava ciğercilere akın etti. Günde tonlarca ciğerin satıldığı Edirne'de, tatili fırsat bilenler kendini tava ciğer kuyruğunda buldu. Özellikle İstanbul'dan gelen vatandaşlar kentin tarihi yerlerini gezdikten sonra kentin meşhur ciğerini yedi. Tahmis Meydanı'ndaki meşhur ciğercide uzun kuyruklar oluşturan yerli ve yabancı turistler, yer bulmakta zorlandı.



İstanbul'dan Edirne'ye kültür gezisi kapsamında geldiğini belirten Ali Metin Keskin, "Bugün 1 Mayıs. Resmi tatil olduğu için İstanbul'a en yakın illerden olan Edirne'ye geldik. Kentin tarihi mekanlarını gezdikten sonra meşhur tava ciğerini de yemeden gitmeyelim dedik. Şimdi sırada bekliyoruz. Kalabalık var ama ciğeri yemeden gitmeyeceğiz" dedi. - EDİRNE