Sıca İkinci Dışişleri Bakanları Resepsiyonu

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Türkiye'nin, son 15 yılda turizmde önemli bir başarı hikayesinin altına imza attığını belirterek, "Dünyanın 6. büyük turizm destinasyonu olmuştur. Türkiye hem birçok turizm çeşidine yönelik potansiyeli hem turizm sektöründeki hizmet kalitesi hem de makul fiyatları ile dünyanın birçok bölgesinden misafirin rağbet ettiği bir ülkedir." dedi.



Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından düzenlenen, Türkiye-Orta Amerika Entegrasyon Sistemi (SICA) İkinci Dışişleri Bakanları Resepsiyonu'na katılan Avcı, Orta Amerika Entegrasyon Sistemi'nin, Belize, Dominik Cumhuriyeti, El Salvador, Guatemala, Honduras, Kosta Rika, Nikaragua ve Panama olmak üzere 8 ülkeden oluştuğunu, bu akşam, bu ülkelerin yanı sıra Latin Amerika ve Karayip Devletler Topluluğu (CELAC) ülkelerinden Dominik Cumhuriyeti, Ekvador, El Salvador ve Guyana'dan gelen bakan temsilcilerle bir arada olduklarını söyledi.



Avcı, Türkiye Cumhuriyeti'nin, kuruluşundan bugüne dostları ve müttefiklerinin yanı sıra dünyanın bütün bölgelerinde barışı destekleyen bir duruşu kendisine şiar edinmiş ve ülkelerin toprak bütünlüğüne saygı duymuş bir devlet olduğunu dile getirdi.



Türkiye'nin, dünyanın birçok yerinde dünden bugüne var olan siyasi kriz, savaş ve çatışmaların son bulması için kendine düşen vazifeyi her zaman hakkıyla yaptığını vurgulayan Avcı, "Türkiye daima demokrasinin, hakkın, hukukun ve mazlumların yanında yer aldı. Sizlerin de malumu olduğu üzere ülkemiz bunun son örneğini yaklaşık 4 milyon Suriyeli sığınmacıya kapılarını açarak göstermiştir." diye konuştu.



"Türkiye dünyanın 6. büyük turizm destinasyonu oldu"



Bakan Avcı, Türkiye'nin, dünyanın her yerinde ülkelerin demokratik dönüşümlerini, barışı, özgürlüğü ve ülkelerin kalkınmasını destekleyerek, birçok ülkeyle ticari, sosyal ve kültürel ilişkiler geliştirdiğini aktararak, "Bu toplantı vesilesiyle bir kez daha ifade etmek isteriz ki ülkemiz hem Orta Amerika Entegrasyon Sistemi hem de Latin Amerika ve Karayip Devletler Topluluğu ülkelerini her alanda desteklemeye hazırdır. Kültür ve Turizm Bakanı olarak özellikle kültür ve turizm alanında bölge ülkeleri ile önümüzdeki dönemde güzel projeler gerçekleştirmeyi umut ediyoruz." ifadelerini kullandı.



Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan Türkiye'nin, farklı tarihi, kültürel zenginlikleri ve doğal güzellikleriyle başta deniz, kültür, inanç, kış, sağlık, termal, gastronomi olmak üzere pek çok turizm çeşidine yönelik büyük bir turizm potansiyeli taşıdığının altını çizen Avcı, şöyle devam etti:



"Ülkemiz son 15 yılda turizmde önemli bir başarı hikayesinin altına imza atmış, dünyanın 6. büyük turizm destinasyonu olmuştur.

Türkiye hem birçok turizm çeşidine yönelik potansiyeli hem turizm sektöründeki hizmet kalitesi hem de makul fiyatları ile dünyanın birçok bölgesinden misafirin rağbet ettiği bir ülkedir.

Özellikle son dönemde, farklı ülkelerle yaptığımız kültür ve turizm anlaşmaları ile birçok ülkenin ülkemize yatırım yapmasının önünü açtık. Bu vesileyle sizlerle de bu anlamda karşılıklı kültür ve turizm anlaşmaları yapmaya hazır olduğumuzu ifade etmek isterim."