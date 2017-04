Sıca Genel Sekreteri Torres

Türkiye-Orta Amerika Entegrasyon Sistemi (SICA) İcra Direktörü Werner Isaac Vargas Torres, "Biliyoruz ki barış şu anda bakım ve onarım çalışmasında olan bir köprü. Bu barış köprüsü bizi kalkınmaya götürecek, aynı zamanda bu köprü her zaman kardeş ülkelerle bir arada yürümemizi sağlayacak. Bu köprüyü SICA, Türkiye ile beraber el ele geçmek istiyor." dedi.



Torres, SICA 2. Dışişleri Bakanları Forumu'nun açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti'ne misafirperverliği için teşekkür ederek, halkın ruhunu hissedebildiklerini anlattı.



Barışın halklar için en önemli unsurlardan biri olduğunu ifade eden Torres, bu anlamda Orta Amerika ve SICA ülkelerinin geçmişte yapılan anlaşmalar çerçevesinde de her zaman barışın önemine değindiğini, bunun için de sürdürebilir kalkınmanın gerekliliğini vurguladığını aktardı.



Torres, konuşmasına şöyle devam etti:



"Biliyoruz ki barış şu anda bakım ve onarım çalışmasında olan bir köprü. Bu barış köprüsü bizi kalkınmaya götürecek, aynı zamanda bu köprü her zaman kardeş ülkelerle bir arada yürümemizi sağlayacak. Bu köprüyü SICA, Türkiye ile beraber el ele geçmek istiyor. Bu köprü biliyoruz ki temel taşlarını bu tür toplantılarda kurdu. Bu toplantılar, ilişkilerimizi ve bu buluşma gündemlerimizi, SICA ve Türkiye çerçevesinde geliştirmemizi sağlıyor. Hem SICA bölgesi ve hem de Türkiye, bu kalkınma köprülerini oluşturan ülkeleriz.



Stratejik anlamda da hepimiz geçiş bölgeleriyiz. Bu yüzden de dünya çerçevesinde ticari önemimiz var. Tarihi ve kültürel köprüler oluşturduk. Prestijli ya da seçkin durumumuz çok önemli zorluklarla karşılaşmamıza sebep oluyor. Bunlardan biri de iklim değişikliği, daha önce saydığımız sürdürülebilir kalkınma, ticaretin gelişimi gibi. Bu yüzden de önemli bir siyasi diyalog ve iş birliği kurmamız gerekiyor. Bu köprü, ortak gayretlerimizi birleştirerek bu bahsettiğimiz zorlukların üstesinden gelmemizi sağlayacak ve ortak tarihimizi oluşturacak."



"İş birliği fırsatı çok önemli"



SICA'nın organları ve çalışanları olarak bölgesel entegrasyon fırsatlarını değerlendirdiklerini belirten Torres, SICA bakanlarının da bu konu üzerinde çalıştığını, sağlık, eğitim, enerji, demokratik güvenlik, cinsiyet eşitliği, ticaret gibi alanlarda çalışmalar yaptıklarını söyledi.



SICA bakanlarının bir araya gelerek, bir düşünme aşamasını tamamladığını, bir eylem planına geçmek istediklerini ifade eden Torres, kendi bölgesel entegrasyonları için önemli adımlar atmaya başlayacaklarını, bütün bu süreçlerin entegrasyonlarını daha da hızlandıracağını, daha da güçlendireceğini dile getirdi.



Bölgesel ve dışarıdan gözlemci ülkelerin de bu konularda kendilerine yardımcı olacağını anlatan Torres, "Türkiye Cumhuriyeti'nin bu anlamdaki maddi yardımını da vurgulamak istiyoruz. Gözlemci üye olarak bize çok önemli destek sağladı. Zika virüsüne karşı yapılan mücadelede çok önemli bir destek gönderildi. Orta Amerika ve Dominik Cumhuriyeti şu anda bu programı inceliyor. Biliyoruz ki teknik ve finansal komisyonlar da şu anda bu konuyla ilgili çalışmaları geliştiriyor." diye konuştu.



Torres, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na hitaben, bu iş birliği fırsatının çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Bu sebeple birlikte hareket ederek, beraber hangi alanlarda çalışmamız gerektiğini değerlendireceğiz. Sosyal, kültürel, ekonomi, enerji, turizm, çevre, risk değerlendirilmesi ve demokrasinin güvenliği alanlarında çalışmamız gerekiyor. Bunların, hem SICA'nın sürdürülebilir kalkınması hem de Birleşmiş Milletler 2020 Programı'na uygun bir şekilde gerçekleşmesi gerekiyor." dedi.



Halkların, kültürleri ve sanatları aracılığıyla iletişim kurduğunu, bu yüzden de bu bağların güçlendirilmesinin, ekonominin ve ticaretin dışında, ülkeleri birleştireceğini, dayanışma ve dostluk köprüsünü de güçlendireceğini söyledi.



Werner Isaac Vargas Torres, SICA ve Türkiye'nin çok uzun süre birlikte dayanışma göstereceğine inandığını sözlerine ekledi.