Sıca 2. Dışişleri Bakanları Forumu Ortak Bildirgesi Yayımlandı

Türkiye-Orta Amerika Entegrasyon Sistemi (SICA) 2. Dışişleri Bakanları Forumu ortak bildirgesinde, Türkiye ve SICA ülkeleri arasında sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması amacıyla iş birliğinin güçlendirilmesine dikkat çekildi. SICA üyesi ülkeler, geçen hafta düzenlenen referandumu olumlu karşıladı.



Kosta Rika, Belize, Dominik Cumhuriyeti, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nikaragua ile Panama'dan dışişleri bakanları ve üst düzey temsilcilerin katıldığı SICA Forumu, Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlendi. Forumda, Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu temsil etti.



Forumun sonunda açıklanan ortak bildirgede, karşılıklı çıkarların geliştirilmesi temelinde SICA ülkeleri ve Türkiye arasında siyasi, ekonomik, diplomatik ilişkilerin geliştirilmesinin amaçlandığı belirtildi.



Türkiye'nin SICA'nın "bölge dışı" gözlemci üye olmasının önemine değinilen bildirgede, Türkiye'nin SICA ülkelerine yönelik giderek artan ilgisi ve Kosta Rika, Dominik Cumhuriyeti, Guatemela ve Panama'da elçiliklerinin hizmete girmesinin önemine değinildi.



Türk Hava Yollarının SICA bölgesine seferlerinin öneminin vurgulandığı bildirgede, SICA üyesi ülkeler, zika virüsüyle mücadelede gönüllü yardımları için Türkiye'ye teşekkür etti.



Sürdürülebilir kalkınma, güvenlik, sağlık, ekonomi, turizm, kültür ve sosyal alanlarda sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması için iş birliğinin güçlendirilmesine dikkat çekilen bildirgede, özellikle sürdürülebilir insani yardım, erken uyarı sistemleri, acil durum ve risklerin önlenmesi alanlarında taraflar arasında deneyim paylaşılmasının arttırılması gerektiği kaydedildi.



Türkiye burslarına teşvik



Türkiye'nin SICA üyesi ülkelerin Türk hükümetince verilen burslara başvurmaları konusunda öğrencilerini cesaretlendirmesi çağrısında bulunulan bildirgede, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) bölgede hayata geçirdiği projelerin memnuniyet verici olduğu vurgulandı.



Katılımcı ülkeler, terörün küresel bir tehdit olduğuna işaret ederek, bildirgede, terörizm ve aşırıcılığın her türlüsüyle mücadele edilmesi gerektiğini belirtti.



Bildirgede, bu kapsamda SICA üyesi ülkeler, Türkiye'de meydana gelen terör saldırılarını şiddetle kınayarak, terörle mücadelesinde Türkiye'nin yanında olduklarını kaydetti.



Öte yandan SICA üyesi ülkeler geçen hafta yapılan referandumu memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.



Bildirgede, SICA ülkeleri ve Türkiye arasında karşılıklı ticaret ve yatırımların artırılması konusunda hem fikir olunduğu ifade edildi.