Sıca 2. Dışişleri Bakanları Forumu Ortak Basın Toplantısı

Kosta Rika Dışişleri Bakanı Gonzalez Sanz, Türkiye'nin sadece Latin Amerika'ya değil, merkezi Amerika'ya da ilgi duyduğunu ve ilgilendiğini belirterek, "Türkiye ile birçok somut iş birliği gerçekleştirdik ve bunu daha da güçlendirmeye devam edeceğiz." dedi.



SICA 2. Dışişleri Bakanları Forumu Dönem Başkanı ve Kosta Rika Dışişleri Bakanı Sanz, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısı düzenledi.



Toplantıda konuşan Sanz, Dışişleri Bakanları olarak birçok ülkeye gittiklerini, çoğu zaman artık iyi şeylerin konuşulmadığı toplantılar gerçekleştirdiklerini anlatarak, terör, yoksulluk ve iklim sorunlarına vurgu yaptı.



Çalkantılı, problemli ve mücadele dolu birçok bölgeye gerçekleştirdikleri ziyaretlerden sonra Türkiye'de ve böyle bir toplantıda ekonomi, kültür ve turizm gibi konuları konuşmanın umut verici olduğunu vurgulayan Sanz, "Birçok ülkeden liderler bugün burada buluştuk. Orta Amerika ülkeleri ve Kosta Rika olarak Türkiye ile iş birliğini konuşuyoruz. Birlikte çalışmaktan bahsediyoruz ve önemli şeyler konuşuyoruz. Günümüzde iyi şeylerin konuşulduğu toplantılar o kadar azaldı ki. Dolayısıyla bugün burada yapılan konuşmalar ve iş birlikleri çok önemli." diye konuştu.



Türkiye ile her konuda iş birliği içinde olduklarını ve bunu daha da arttırmak için yoğun çaba harcadıklarını belirten Sanz, "Türkiye sadece Latin Amerika'ya değil, spesifik olarak tüm bölgeye bakıyor. Orta Amerika'ya yani merkezi Amerika'ya da ilgi duyuyor ve ilgileniyor. Türkiye ile bir çok somut iş birliği gerçekleştirdik ve bu iş birliğini daha da güçlendirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



SICA üyesi ülkelerin de tüm dünyayı ilgilendiren sürdürülebilir ekonomi ve iklim değişikliği sorunuyla karşı karşıya olduğuna dikkati çeken Sanz, bu konuda da Türkiye ile ciddi iş birliği içinde olduklarını kaydetti.



"Türkiye, zorlukları aşmamızda yardımcı olacak bir dost"



Gonzalez Sanz, çözülmesi gereken iki ciddi sorunla karşı karşıya bulunduklarını belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"BM Sürdürülebilir Kalkınma için 2030 Gündemi'ne uyum sağlamak. Bu, 2015 yılının Eylül ayında BM Genel Kurulu'nda verdiğimiz sözdür sürdürülebilir kalkınma için. İkincisi de Paris Anlaşması kapsamında 'iklim değişikliği" konusunda yapacağımız şeyler. Bu iki konu çok önemli. Her iki sektörde de Türkiye bizim çok iyi bir ortağımız, partnerimiz, çok iyi bir dostumuzdur. Bu zorlukları aşmamızda yardımcı olacak bir dost. Orta Amerika dünyada 'iklim değişikliği' bağlamında en hassas bölgelerinden biri ve Türkiye ile bu noktada çok yakın. İklim değişikliği konusunda Türkiye'nin deneyimlerinde faydalanmak istiyoruz. Türkiye'nin bilgisi, deneyimi, teknolojisi yoğun. Orta Amerika iş çevrelerine açık bir bölge. Stabil, istikrarlı, demokratik ülkeleriz ve yabancı yatırımları kabul ediyoruz, kapılarımızı onlara açıyoruz. İhracatımızı artırmak istiyoruz. Bizim kalkınmamız için çok önemli. Türk Hava Yolları bu bağlamda geçen yıl üye ülkelerimizden Panama'ya direkt uçuşlar başlattı. Umarız yakın bir gelecekte bu uçuşların sayısı artar. Ticaret açısından fevkalade fırsat dolu, 300 milyon dolar belki çok ufak bir rakam yani bu bize potansiyelinin bunun çok daha üstünde olduğunu gösteriyor. Hükümetler arası yapılacak çok şey var."



"Daha yapılacak çok şey var"



Bir gazetecinin, "Türkiye'nin son yıllarda Latin Amerika açılımının, bölgeye ekonomik ve ticari yönden katkısını değerlendirebilir misiniz?" sorusuna Sanz, şu yanıtı verdi:



"Daha yapılacak çok şey var. Orta Amerika ve SICA ülkeleri açık ekonomi ülkeleridir. Çoğumuzda gayet açık, kapsamlı serbest ticaret anlaşmaları vardır. Mesela ABD ve AB ile pek çok anlaşmamız var. SICA ülkeleri aynı zamanda Kore ile de ticaret anlaşması müzakerelerini yapıyor. Açık ekonomileriz. Dolayısıyla Türkiye bu tür görüşmelerde çok önemli bir rol oynayabilir ticaret ve yatırım fırsatları açısından. ya serbest ticaret anlaşmaları yapılabilir Türkiye ya da birkaç tanesiyle anlaşma yapar. Diğer ülkeler de gelecekte benzer anlaşmalar yapar."



"Türkiye lider bir ülke"



Kosta Rika Dışişleri Bakanı Gonzalez Sanz, Türkiye'nin bölgede kendileri için lider bir ülke olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:



"Biz Türkiye'yi bölgesel bir hab olarak görüyoruz. Bölgedeki diğer ülkelerle de bağlantı açısından bir hab olarak görüyoruz. Dolayısıyla pek çok fırsat var, bunları geliştirebiliriz, eyleme dönüştürebiliriz. Tabii ki hükümetler bunu resmi düzeyde yapar ama özel sektör birbirini daha iyi tanımalı, bir araya gelmeli, fırsatları değerlendirmeli. Enerji ve altyapı alanında, mal ticareti ve yenilenebilir enerji konusunda pek çok fırsat var. Sadece hükümetlerin yol göstermesi yetmez. Ama biz tabii ki cesaretlendirmek isteriz iş dünyasını, ayrıca turistleri. İş adamı olmayan kişilere de turizm hizmeti verebiliriz bir bölge olarak."