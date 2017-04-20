Sıca 2. Dışişleri Bakanları Forumu Ortak Basın Toplantısı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile ilişkili 3 kuruluşun Birleşmiş Milletler'deki (BM) statülerinin düşürülmesine ilişkin, "BM'nin bu terör örgütüne bağlı veya onunla iltisaklı bazı örgütleri bünyesinden atması son derece doğaldır. Dün oylamaya bile gerek kalmadı, oy birliğiyle bu FETÖ iltisaklı kuruluşların statüsü sonlandırıldı. Bizim girişimimiz sonucunda oldu." dedi.



Çavuşoğlu, SICA 2. Dışişleri Bakanları Forumu Dönem Başkanı ve Kosta Rika Dışişleri Bakanı Gonzalez Sanz ile ortak basın toplantısı düzenledi.



Bir gazetecinin "BM'de dün yapılan bir oylamada FETÖ ile bağlantılı üç kurumun istişari statüsü düşürüldü. Bu kararla ilgili yorumunuz ne olacak? Yeterli mi? İki oylamada, üç üyeden biri ABD'deki Fetullah Gülen'in iadesini sıklıkla, ısrarla istediğimiz bir ülke, bu anlamda destek vermedi. Buna ilişkin yorumunuz ne olacak?" sorusunu Çavuşoğlu, şöyle yanıtladı:



"En az DEAŞ terör örgütü kadar FETÖ de tehlikelidir. FETÖ de dinimiz İslam'ı kullanarak, ülkemizde ve dünyada 170'e yakın ülkede, sinsi faaliyetlerini bugüne kadar yürütmüştür ve bazı uluslararası örgütlere de sızmıştır. Şimdi birçok ülke de bu terör örgütünün, özellikle Türkiye'de gerçekleştirmek istediği darbe girişiminden sonra gerçek yüzünü tüm dünya görmüştür. Ne kadar tehlikeli bir örgüt olduğunu ve hangi istihbaratların bu örgütü kullandığını birçok ülke görmeye başladı. Dolayısıyla FETÖ'ye bağlı kuruluşları ya devralıyorlar ya da kapatıyorlar. Tabii uluslararası örgütler de tedbir alıyor.



Bu anlamda BM'nin de bu terör örgütüne bağlı veya bununla iltisaklı bazı örgütleri bünyesinden atması da son derece doğaldır. BM Ekonomik ve Sosyal İşler Komitesi nezdindeki istişari statüleri kaldırılmıştır. Oylama da yapılmamıştır, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Daha önce danışma kurulunun bir kararı vardı. O zaman bazı ülkelerin veya bir ülkenin tereddüdü olmuş olabilir ama dün oylamaya bile gerek kalmadı. Oy birliğiyle FETÖ iltisaklı kuruluşların bu statüsü sonlandırıldı ve bizim girişimimiz sonucunda oldu."



FETÖ aidiyeti, iltisakı veya irtibatı belirlenen ve 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan Kimse Yok mu Derneği, Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı ve Türkiye İş adamları ve Sanayiciler Konfederasyonunun (TUSKON), BM'deki "istişari statüleri" dün iptal edilmişti.