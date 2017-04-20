Sıca 2. Dışişleri Bakanları Forumu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin DEAŞ terör örgütünün dışarıdan kaynak ve eleman sağlamasını engelleyen ülkelerin başında olduğunu belirterek "Bu terör örgütünün ideolojisini de öldürmek için çok etkin çalışıyoruz." dedi.



Çavuşoğlu, Türkiye-Orta Amerika Entegrasyon Sistemi (SICA) 2. Dışişleri Bakanları Forumu kapsamında düzenlenen basın toplantısında, Türkiye'nin Latin Amerika ve Karayipler'e açılım stratejisi kapsamında son yıllarda Orta Amerika ülkeleriyle iş birliğinde önemli ilerlemeler kaydedildiğini belirtti.



Türkiye'nin bölgede açtığı büyükelçiliklerle diplomatik temsilciliklerini güçlendirdiğini dile getiren Çavuşoğlu, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) bu yıl bölge ülkelerinde yeni projeleri hayata geçirmesi konusunda mutabık kaldıklarını ifade etti.



Çavuşoğlu, SICA ülkeleriyle ilişkilerin kalkınma iş birliğinin ötesinde çok nitelikli boyut kazandığını anlattı.



Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadele konusunun, Türkiye bakımından her platformda öncelik taşıdığının altını çizen Çavuşoğlu, "Özellikle Orta Amerika bölgesinde FETÖ ile iltisaklı yapılanma olmaması sevindiricidir, var olan ülkelerde de FETÖ iltisaklı kuruluşlar kapatılmıştır. Bu konuda gösterdikleri iş birliği ve dayanışma için SICA ülkelerine teşekkür ederim." dedi.



Toplantıda ekonomik konuları da ele aldıklarını söyleyen Çavuşoğlu, SICA ülkeleriyle ticaret hacmini artırmayı amaçladıklarını, serbest ticaret anlaşması müzakerelerinin başlaması için görüşlerin aktarılacağını belirtti.



Çavuşoğlu, 1998'de başlatılan Latin Amerika ve Karayipler'e açılım stratejisinin olgunluk noktasına ilerlediğini, bölgeye yönelik ilginin karşılıklı olmasının da memnuniyet verici olduğunu vurguladı.



"DEAŞ'ın İslam ile ilgisi yok"



Türkiye'nin, Irak ve Suriye'ye yönelik operasyonlar konusunda harekete geçeceği yönündeki iddiaların hatırlatılması üzerine Çavuşoğlu, Türkiye'nin sınırları içerisinde ve ötesinde tüm terör örgütleriyle mücadele ettiğini belirtti.



Bugüne kadar DEAŞ terör örgütüne karşı en etkin mücadeleyi Türkiye'nin yaptığını dile getiren Çavuşoğlu, sadece Suriye'de 3 bine yakın DEAŞ teröristinin etkisiz hale getirildiğini, Irak'ta da bu sayının 700'den fazla olduğunu ifade etti.



Çavuşoğlu, yaklaşık 4 bin yabancı terörist savaşçının bir kısmının geldikleri ülkelere iade edildiğini, bir kısmının da tutuklu olduğunu kaydederek "Türkiye'ye giriş yasağı listesinde 55 bin kişi var. Biz DEAŞ terör örgütünün dışarıdan kaynak, eleman sağlamasını da engelleyen ülkelerin başında olduk. Bu terör örgütünün ideolojisini de öldürmek için çok etkin çalışıyoruz." diye konuştu.



DEAŞ'ın İslam ile bir ilgisinin olmadığının altını çizen Çavuşoğlu, böyle bir terör örgütünün Müslümanları ve İslam'ı temsil edemeyeceğini vurguladı.



SICA üyesi ülkelerle iş birliği anlaşmaları



Bu arada, toplantı öncesinde Bakan Çavuşoğlu ve foruma katılan SICA üyesi ülkelerin dışişleri bakanları ve üst düzey temsilcileri aile fotoğrafı çektirdi.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, basın toplantısının sonunda El Salvador Dışişleri Bakanı Hugo Martinez Bonilla ile siyasi istişare, Honduras Dışişleri ve Uluslararası İş Birliği Bakanı Maria Dolores Aguero Lara ile hava ulaştırma ve Kosta Rika Dışişleri Bakanı Manuel Gonzalez Sanz ile kültürel iş birliği anlaşması imzaladı.