Sibirya Soğuğu Samsun'u Vurdu

SAMSUN'da Sibirya üzerinden gelen soğuk ve kar yağışlı hava kentte yaşamı felç etti. Kar kalınlığı kent merkezinde 33 santim, yüksek bölgelerde ise 1.5 metreyi aştı. Bazı uçak seferleri iptal edildi.



Sibirya üzerinden gelen ve 2 günden bu yana etkili olan soğuk ve kar yağışlı hava kentte hayatı olumsuz etkiledi. Kar nedeniyle Terme, Çarşamba, Salıpazarı, Ayvacık, 19 Mayıs, Bafra, Alaçam, Yakakent, İlkadım, Atakum ve Canik ilçelerinin yüksek kesimlerindeki mahalleri birbirine bağlayan grup yollarının çoğunun kapalı olduğu belirtildi. Kapanan yolların açılması için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.



KAR KALINLIĞI YÜKSEK KESİMLERDE 1.5 METREYİ AŞTI



Kar kalınlığı Atakum'da 33, Bafra'da 45, Çarşamba'da 42, Atakum'un Şenyurt Mahallesi'nde 160, Alaçam'da 45, Ladik kayak merkezinde 72, Havza Yeşilalan Mahallesi'nde 30, Salıpazarı'nda 15, Terme'de 50, Kavak'ta 40 santimetre ölçüldü.



2008'DEN SONRAKİ EN FAZLA KAR YAĞIŞI



Samsun Meteoroloji 10'ncu Bölge Müdürlüğü verilerine göre Samsun kent merkezinde kar kalınlığı en fazla 1960 yılında 76 santim, 1961'de 49, 1964 yılında 47 santim olarak ölçüldü. 2008 yılında 34 santimetre olarak ölçülürken bugün de kar kalınlığının 33 santimetre olduğu belirtildi. Son 24 saatte metrekareye 21 kilogram yağış düştüğü ifade edilirken yarından itibaren hava sıcaklıklarının artacağı belirtildi.



10 UÇAK SEFERİ İPTAL OLDU



Kar yağışı nedeniyle Samsun Çarşamba Havalimanı'nda bugün Ankara-Samsun arasındaki 2 seferin yanı sıra İstanbul-Samsun arasındaki 8 sefer iptal edildi. Samsun Port Limanı'nda saat 10.00 itibariyle sis nedeniyle görüşün azalmasından dolayı gemi trafiğine zaman zaman ara verildiği belirtilirken Yeşilyurt ve Toros iskeleleri kötü hava koşulları nedeniyle gemi trafiğine kapatıldı.



16 MAHALLE ELEKTRİKSİZ KALDI



Ayrıca 16 mahallede 71 trafoya elektrik verilemezken İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ne gelen 23 ihbara da ekipler müdahale etti. Samsun Valiliği tarafından buzlanma ve zirai don uyarısında da bulunuldu.



- Samsun