Sibirya Kazı Vuran Avcılara Ceza

İSTANBUL (İHA) – Çatalca'da, nadir görülen kuş türlerinden Sibirya kazını vurarak fotoğrafını sosyal medyadan paylaşan 2 avcı, Doğa Koruma ve Milli Parklar İstanbul Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Kaçak avlanan avcılara toplam 3 bin 252 TL ceza kesildi.



Doğa Koruma ve Milli Parklar İstanbul Şube Müdürlüğüne bağlı Koruma Kontrol Şefliği ekipleri kaçak avcıların ve kaçak yabani hayvan ticareti yapanların korkulu rüyası haline geldi. Ay içerisinde onlarca ihbar ve tespiti incelemeye aan müdürlük ekipleri, zaman zaman sivil vatandaş gibi gözükerek satıcı veya avcılarla iletişime geçip yasal olmayan yöntemleri başvuranlara idari para cezası uyguluyor.



Sosyal medyada paylaşınca takibe alındı



Bunun son örneği ise, ülkede nadir türlerden olan Sibirya kazını vurarak sosyal medyada paylaşan E.Ö. ve M.Y. ile yaşandı. İki avcı geçtiğimiz günlerde Çatalca'da bulunan gölde 2 Sibirya kazını vurarak eve götürdü. Daha sonra evde kazların fotoğrafını çeken E.Ö. sosyal medyada paylaşınca ekiplerin takibine yakalandı.



Hemen harekete geçen Doğa Koruma ve Milli Parklar İstanbul Şube Müdürlüğüne bağlı Koruma Kontrol Şefliği ekipleri, paylaşımın üzerinden 24 saat geçmeden kişilere ulaşarak cezai işlem uygulamayı başardı.



Koruma altına olan 2 Sibirya kazını vuran E.Ö. ve M.Y. hakkında 2 bin TL ile 726 TL idari yaptırım cezası ve bunun yanı sıra ruhsatsız avlanan E.Ö. için de ayrıca 526 TL olmak kaydıyla toplamda 3 bin 252 TL para cezası uygulandı.



Sibirya kazı



Avcıların vurduğu Sibirya kazı Türkiye'nin en nadir kaz türlerinden olarak biliniyor. En küçük kaz türlerinden olan Sibirya kazları renkleri ve üzerindeki desenleri ile ilgi çekiyor. Kuzey kesimlerde yaşayan ve anavatanı Sibirya olan kazlar, Türkiye'de son birkaç yılda sert kışlarda yalnızca bir birey olarak Samsun'da görülürken bu yıl ilk defa 2 birey olarak Manyas Kuş Cenneti'nde de görülmüştü.



Konuyla ilgili açıklama yapan Doğa Fotoğrafçısı Alper Tüydeş "Kuş fotoğrafçıları ve gözlemcileri soğuk kış günlerini iple çeker. Çünkü kuzeyi vuran çetin kış, oralardaki bazı nadir türlerin daha güneye yani ülkemize gelmesini sağlar. Bu yıl ilk kez Samsun'da bir birey olarak görülen Sibirya kazı kısa bir süre sonra 2 birey olarak Manyas Kuş Cenneti'nde de kayda alındı. Biz Türkiye'de aynı dönem 3 tane görüldü diye sevinirken 2 tanesinin vurulduğunu öğrenince büyük bir hüsran ve hayal kırıklığı yaşadık. Bilinçli avcılık işte bu yüzden çok önemli. Böyle vahim sonuçlara sebep olabiliyor. Belki bu avcılarda vurduktan sonra farkına vardılar bu türün ama sonuç maalesef hüsran" dedi. - İSTANBUL