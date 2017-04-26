Sibirya'da Askeri Uçak Düştü

Rusya'nın Sibirya bölgesinde MiG-31 tipi askeri uçak eğitim uçuşu sırasında düştü. Olayda uçaktaki 2 pilot kendilerini uçaktan atarak kurtuldu.



Rusya Savunma Bakanlığı, Buryatya'da eğitim uçuşu esnasında MiG-31 askeri uçağın düştüğünü belirtti. Uçakta bulunan iki pilotun kendilerini fırlatma sistemiyle uçaktan atarak kurtuldukları aktarıldı. Askeri havaalanından eğitim uçuşu için kalkış yapan uçağın henüz bilinmeyen bir sebeple düştüğü ve olay yerine arama kurtarma ekiplerinin gönderildiği belirtildi.



(İHA)